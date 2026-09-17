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TRAGEDIJA

Njemica se tijekom ronjenja utopila kod otoka Plavnika

Piše Meri Tomljanović,
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Njemica se tijekom ronjenja utopila kod otoka Plavnika
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Lokalni mediji navode kako su u vrijeme nesreće na području Kvarnera vladali vrlo loši vremenski uvjeti

U 12,09 od strane Nacionalnog pomorskog centra dobivena je obavijest da se u moru kod otoka Plavnik prilikom ronjenja utopila državljanka Njemačke - izvijestila je PU primorsko goranska.

Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u akvatoriju otoka Plavnika tijekom ronjenja. Okolnosti tragedije još nisu u potpunosti razjašnjene, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon dovršetka policijskog očevida i drugih nadležnih postupaka.

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Lokalni mediji navode kako su u vrijeme nesreće na području Kvarnera vladali vrlo loši vremenski uvjeti.

Više informacija očekuje se nakon što policija i lučka kapetanija završe postupanje i utvrde sve okolnosti nesreće.

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Komentari 1
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