Lokalni mediji navode kako su u vrijeme nesreće na području Kvarnera vladali vrlo loši vremenski uvjeti
TRAGEDIJA
Njemica se tijekom ronjenja utopila kod otoka Plavnika
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U 12,09 od strane Nacionalnog pomorskog centra dobivena je obavijest da se u moru kod otoka Plavnik prilikom ronjenja utopila državljanka Njemačke - izvijestila je PU primorsko goranska.
Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u akvatoriju otoka Plavnika tijekom ronjenja. Okolnosti tragedije još nisu u potpunosti razjašnjene, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon dovršetka policijskog očevida i drugih nadležnih postupaka.
Lokalni mediji navode kako su u vrijeme nesreće na području Kvarnera vladali vrlo loši vremenski uvjeti.
Više informacija očekuje se nakon što policija i lučka kapetanija završe postupanje i utvrde sve okolnosti nesreće.
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