Njemica se tijekom ronjenja utopila kod otoka Plavnika

U 12,09 od strane Nacionalnog pomorskog centra dobivena je obavijest da se u moru kod otoka Plavnik prilikom ronjenja utopila državljanka Njemačke - izvijestila je PU primorsko goranska.

Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u akvatoriju otoka Plavnika tijekom ronjenja. Okolnosti tragedije još nisu u potpunosti razjašnjene, a točan uzrok smrti bit će poznat nakon dovršetka policijskog očevida i drugih nadležnih postupaka.

Lokalni mediji navode kako su u vrijeme nesreće na području Kvarnera vladali vrlo loši vremenski uvjeti.

Više informacija očekuje se nakon što policija i lučka kapetanija završe postupanje i utvrde sve okolnosti nesreće.