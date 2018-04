Njoj je dečko stariji od tate: 'Dobro zna što radi u krevetu'

Britanak Avalon Garvey je imala 17 godina kada je prekinula s dečkom jer se zaljubila u muškarca koji je stariji od njezinog oca. Dvije godine kasnije i dalje su u vezi.

Avalon je Douga Trasera (44) upoznala preko internet stranici. Doug je bio odmah iskren o svojoj dobi, a rekao joj je i da ima djecu i da živi San Franciscu. Nakon nekoliko mjeseci dopisivanja sjeo je u avion i otišao u Leeds kako bi se susreo s djevojkom.

- Znala sam da ga volim čim sam ga vidjela - rekla je Avalon i priznala da su se tada i prvi put seksali. Tada je imala 17 godina, a prema zakonu seks je legalan sa 16 godina.

- Kad smo zajedno to je jako dobro. On zna što radi i ja sam sretna - kaže Avalon o njihovom seksualnom životu.

Ona i Doug se sada vide svaki mjesec, a putuju u Leeds i San Francisco. Avalon sada studira, a Douga je upoznala sa svojim kolegama s fakulteta.

- Bio je s nama vani i nije bilo čudno, no često ljudi misle da mi je on tata. No mene nije briga što drugi ljudi misle. To je moja veza. Sretna sam - kaže Avalon, piše The Sun.

Dodaje kako je Douga upoznala i njezina mama i da joj je drag. Doug je pak Avalon upoznao sa svojom djecom iz dva prijašnja braka. Djeca su mu stara 24, 22 i 12 godina. Avalon će iduće godine studirati u Americi i bit će puno bliže svojem dečku.