'Njome je vladala negativna sila. Da mi se bar ispovjedila...'

Svake godine sam odlazio u kuću Dominić i Srnec obavljajući posvetu kuće i uvijek su me tamo lijepo dočekali. Poznajem i supružnike Katarinu i pokojnog Martina Dominića, ali i Smiljanu i Ivicu Srneca i njihovu djecu koji sada tamo žive. Nisu bili osobito revni vjernici ali su uvijek poštivali svoje crkvene i vjerničke obveze redovno plaćajući lukno i pristajući na posvetu kuće. Moram priznati da sam svaki puta prilikom ulaska u tu kuću osjećao neku napetost, neki tremor i nemir kod Smiljane. Bila je uvijek kulturna i činila je sve što je trebalo, ali nekako sam osjećao da sa njom nije nešto u redu. Mislio sam da je možda bolesna. Sada kada se otkrilo kakvu je užasnu tajnu skrivala, jasno mi je što sam to kod nje osjetio, kaže Đuro Vukalović, svećenik Župe u Maloj Subotici pored Palovca.

Velečasni Vukalović u toj je župi voditelj još od 1975. godine i vjernici ga iznimno vole i štuju. Topao je, jednostavan, pristupačan, voljan pomoći. Dobro poznaje sve članove svoje župe, ali i one koje ne viđa često na nedjeljnim misama i na ispovjedi.

- Jasminu i Smiljanu poznajem otkako su bile male djevojčice. Njihova mama Katarina znala je doći na mise u crkvu, ali tata Fredi, kako su ga svi zvali u selu, nije bio praktični vjernik, iako se nije ni protivio vjeri i uvijek me je srdačno dočekao kod posvećenja kuće. Bili su normalna obitelj, nikada nisam čuo da su bili agresivni ni problematični. Djevojčice su odgajali jednako, bez problema, nisam primijetio da su neku od njih favorizirali. No, Smiljana je oduvijek bila nekako dominantnija, a Jasmina mirnija. Jasminu zapravo slabije poznajem jer je nakon dolazaka na vjeronauk u osnovnoj školi i odlaska na školovanje u Varaždin rjeđe dolazila u crkvu i u selo. Smiljanu znam bolje - prisjeća se vremena od prije 30-tak godina svećenik Vukalović koji je, otkriva nam, duboko potresen onime što se otkrilo u kući Dominićevih, koju je svake godine pohodio u namjeri da posveti kuću i njene ukućane.

- Zapravo sve dok se ovo nije otkrilo nisam znao da se Jasmina vodi kao nestala osoba. Nekako ta informacija do mene nije nikada došla. Sama Smiljana a ni itko od obitelji nisu o tome meni govorili. Znao sam da je njihova mama Katarina otišla raditi u inozemstvo, a Fredi ostao doma sa djevojkama koje su se školovale. Katarina Dominić dolazila bi na misu kada je bila doma, ponekad sa njome i Smiljana - priča dalje velečasni Vukalović koji je prije pet godina sahranio Fredija, odnosno Marina Dominića, a sada je, posve neočekivano, sahranio i njegovu kćerku Jasminu koja je skončala na tako tragičan način.

Suprug je samo šutio

Pokop su u crkvu došli dogovoriti Katarina, Smiljanina najstarija kći, i Smiljanin suprug Ivica.

- Iznenadila me je mirnoća djevojke Katarine, dok je tata Ivica uglavnom samo šutio. Vjerujem da su još u šoku od svega. Tata me je zamolio da tijekom pokopa ne spominjem imena djece, ali i da tijekom vjeronauka pokušam spriječiti drugu djecu da ih ispituju o događaju, odnosno da ih donekle zaštitim. To ću naravno svakako učiniti jer toj djeci, a i cijeloj toj obitelji, sada treba pomoć - kaže svećenik župe u Maloj Subotici.

Cijelo prijepodne, kaže, pripremao se za pokop Jasmine. Krši ruke, spušta glavu, plače.

- Jako mi je žao svega što se dogodilo toj obitelji. Suosjećam sa svima. Tu žrtva nije samo Jasmina, jer ona je žrtva zločina, a svi drugi u toj obitelji su kolateralne žrtve - kaže. Posebno mu je žao što se Smiljana nije odlučila ispovjediti.

- Nikada nije bila na ispovjedi. Volio bih da jeste iako bih tada i ja bio žrtva na neki način, jer ne bih o njenom zločinu nikome smio ništa reći. No, njome je vladala negativna sila, đavolska posla, što bi se reklo, i da mi se ispovjedila sigurno da bih je usmjerio da prizna, da otkrije tu tajnu, da si olakša, da se spasi. Ovako je sa time živjela 19 godina i uopće ne mogu pojmiti kako - kao i brojni drugi mještani pita se velečasni Vukalović.

Bila je brižna majka

Pravo je čudo, kaže, da je uspjela odgojiti svoje djevojčice tako da budu dobre i normalne. Bila je brižna majka, kao i njen nevjenčani suprug Ivica koji je jedini bio stalno zaposlen u obitelji i dobro je zarađivao. Za pretpostaviti je da je upravo mračna tajna koju je Smiljana skrivala bila uzrokom da je ona zapravo rijetko odlazila od kuće i da nije sudjelovala ni u kakvom društvenom životu svog sela i općine.

- Znajući da oni nikada nisu bili aktivni vjernici, a da je Smiljana redovno dovodila svoje djevojčice na vjeronauk i na misu, iako ona sama na misi nije ostajala, čini mi se da je ona zapravo kroz svoju djecu nekako pokušavala ostvariti okajanje za svoj grijeh -razmišlja na glas velečasni i dodaje kako nikada u svojoj svećeničkoj karijeri nije imao niti čuo za tako gnjusan zločin.

A imao je u župi i primjere da je brat ubio brata i bacio ga u bunar, i da su žene u rastrojstvu ubile svoju novorođenu djecu.

- Ne mogu pojmiti da je Smiljana mogla živjeti pored tog zamrzivača 19 godina i da nitko nikada nije pogledao u njega - kaže velečasni.

