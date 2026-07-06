Pozivamo sve građane da nam se pridruže i svojim dolaskom uveličaju ovu posebnu večer za Grad Komižu, poručio je gradonačelnik Komiže
JOHN MATTHEW MARTINS
Nobelovac hrvatskih korijena će biti počasni građanin Komiže
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Američki fizičar hrvatskih korijena John Matthew Martinis u srijedu 8. srpnja dobit će Povelju Grada Komiže i samim time titulu počasnog građanina Grada Komiže.
Martins je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku iz 2025. godine, a vijest o dodijeli objavio je gradonačelnik Ivica Vitaljić na društvenim mrežama.
- Program će započeti uvodnim predavanjem prof. Joška Božanića, nakon čega će uslijediti uručenje Povelje Grada Komiže te obraćanje prof. dr. Johna Matthewa Martinisa - naveo je.
Dodjela će biti u Galeriji Boris Mardešić s početkom u 21 sat.
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