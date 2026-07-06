Nobelovac hrvatskih korijena će biti počasni građanin Komiže

Američki fizičar hrvatskih korijena John Matthew Martinis u srijedu 8. srpnja dobit će Povelju Grada Komiže i samim time titulu počasnog građanina Grada Komiže.

Martins je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku iz 2025. godine, a vijest o dodijeli objavio je gradonačelnik Ivica Vitaljić na društvenim mrežama.

- Program će započeti uvodnim predavanjem prof. Joška Božanića, nakon čega će uslijediti uručenje Povelje Grada Komiže te obraćanje prof. dr. Johna Matthewa Martinisa - naveo je.

Dodjela će biti u Galeriji Boris Mardešić s početkom u 21 sat.