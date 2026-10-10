Nobelovka ocijenila američke sankcije protiv Međunarodnoga kaznenog suda neprihvatljivima

Toliko je napetosti i bojazni kada je posrijedi budućnost međunarodnih sudova, posebno Međunarodnoga kaznenog suda u Haagu, rekla je Pillay, koja je putem videokonferencije iz Nürnberga sudjelovala u događaju organiziranom u Nobelovu centru za mir u Oslu.

- Još je teže to što je sankcije najavila jedna zemlja protiv sudaca zbog odluka koje su donijeli. Ovo je bez presedana i neprihvatljivo je - dodala je 85-godišnjakinja, koja je nakon nominacije pokrenula apel za očuvanje međunarodnog prava.

Pillay je, među ostalima predsjedavala neovisnom istražnom komisijom UN-a koja je prošle godine optužila Izrael za genocid u Pojasu Gaze.

Netom nakon jučerašnjeg izbora Norveškoga Nobelovog odbora, koji je Izrael oštro kritizirao, uslijedila je najava skorog usvajanja novih sankcija Washingtona protiv Međunarodnoga kaznenog suda, stupa globalnog pravnog poretka.

Za Washington se ove sankcije opravdavaju potrebom da se "obrani američki suverenitet i njegovi građani od prijetnje koju predstavlja Međunarodni kazneni sud", kaže se u objavi State Departmenta.

- Žele više moći i žele to na naš račun - rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, nazvavši Međunarodni kazneni sud "odmetnutim sudom".

Nakon što se te sankcije provedu zabranit će se sve financijske transakcije s Međunarodnim kaznenim sudom, kako bi ga se moglo "odvojiti od njegovih resursa i smanjili sposobnost njegova djelovanja", kazao je.

No one ne stupaju na snagu odmah, jer američka vlada planira šestomjesečno razdoblje odgode čija je svrha "dati vremena državama da pokažu konkretne programe koji bi riješili zabrinutost SAD-a u vezi s Međunarodnim kaznenim sudom", stoji u objavi.