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pravnica Navi Pillay

Nobelovka ocijenila američke sankcije protiv Međunarodnoga kaznenog suda neprihvatljivima

Piše HINA,
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Nobelovka ocijenila američke sankcije protiv Međunarodnoga kaznenog suda neprihvatljivima
Foto: Heinz-Peter Bader
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Južnoafrička pravnica Navi Pillay (85), ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, u subotu je ocijenila da su sankcije koje su Sjedinjene Države najavile protiv Međunarodnoga kaznenog suda 'neprihvatljive'

Toliko je napetosti i bojazni kada je posrijedi budućnost međunarodnih sudova, posebno Međunarodnoga kaznenog suda u Haagu, rekla je Pillay, koja je putem videokonferencije iz Nürnberga sudjelovala u događaju organiziranom u Nobelovu centru za mir u Oslu.

- Još je teže to što je sankcije najavila jedna zemlja protiv sudaca zbog odluka koje su donijeli. Ovo je bez presedana i neprihvatljivo je - dodala je 85-godišnjakinja, koja je nakon nominacije pokrenula apel za očuvanje međunarodnog prava.

Pillay je, među ostalima predsjedavala neovisnom istražnom komisijom UN-a koja je prošle godine optužila Izrael za genocid u Pojasu Gaze.

Netom nakon jučerašnjeg izbora Norveškoga Nobelovog odbora, koji je Izrael oštro kritizirao, uslijedila je najava skorog usvajanja novih sankcija Washingtona protiv Međunarodnoga kaznenog suda, stupa globalnog pravnog poretka.

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Za Washington se ove sankcije opravdavaju potrebom da se "obrani američki suverenitet i njegovi građani od prijetnje koju predstavlja Međunarodni kazneni sud", kaže se u objavi State Departmenta.

- Žele više moći i žele to na naš račun - rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, nazvavši Međunarodni kazneni sud "odmetnutim sudom".

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Nakon što se te sankcije provedu zabranit će se sve financijske transakcije s Međunarodnim kaznenim sudom, kako bi ga se moglo "odvojiti od njegovih resursa i smanjili sposobnost njegova djelovanja", kazao je.

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No one ne stupaju na snagu odmah, jer američka vlada planira šestomjesečno razdoblje odgode čija je svrha "dati vremena državama da pokažu konkretne programe koji bi riješili zabrinutost SAD-a u vezi s Međunarodnim kaznenim sudom", stoji u objavi.

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