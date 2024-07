Nobilo: 'DORH se izblamirao. Lovren i Modrić su pred sudom lagali, trebali su ih procesuirati'

Novi državni odvjetnik je nogometaš pa je očito senzibiliziran prema nogometašima. Nisam pratio slučaj Modrić precizno, ali čini mi se da je prvi postupak koji se vodio protiv Modrića obustavljen i onda je to bila presuđena stvar, kazao je odvjetnik Anto Nobilo za N1. Kaže da je DORH pogriješio kada je obustavilo postupak i i kada ga nisu mogu optužiti.

- Modrić i Dejan Lovren su lagali pred sudom i oni su trebali biti procesuirani, a ako netko smatra da su zadužili Hrvatsku, onda postoji institut pomilovanja. Ovako se pravosuđe izblamiralo, ali i prije nego što je došao Ivan Turudić - kazao je.

Nobilo je komentirao izbor novih sudskih vještaka u slučaju Agrokor.

- Ne znamo previše, ali to je takav način rada Državnog odvjetništva da ni ne možemo znati previše. Nemamo nalog koji je Državno odvjetništvo dalo prema vještacima. Čuli smo da je izabran austrijski vještak, koji je u fokus javnosti došao u okviru istraživanja Hypo Grupe. Nismo dobili obrazloženje zašto Državnom odvjetništvu nije bila prihvatljiva grupa hrvatskih sudskih vještaka koji su se prvi javili i koji su tvrdili da imaju kapaciteta da obave taj posao, a njihova ponuda je bila tu negdje ili čak i jeftinija - objasnio je odvjetnik.

Dodao je da na prvu ne bi rekao da su procesi Hypo i Agrokor povezani, no da ne mora značiti da nema nekih poveznica. Odvjetnik je objasnio kako će strani vještaci provoditi postupak vještačenja.

- To je jedan veliki upitnik jer vještak mora pročitati dosta hrvatskih dokumenata. Brojke su iste u svim zemljama, ali vještaci financijske struke moraju pročitati i relevantne iskaze svjedoka, ljudi koji su ispitani, i to komplicira situaciju. To se može napraviti da netko prevodi, ali važno je tko to radi i tu se otvara dosta pitanja. Ako će to raditi i za vještaka pripremati Hrvati koji će onda dati zaključno mišljenje postavlja se pitanje koji će Hrvati to raditi. Sa strancima i vještacima u ovakvim slučajevima to nije najsretnija stvar - kazao je Nobilo.

Kaže kako očekuje bitnu promjenu. "Stalno ukazujem na to da ne postoji jedna radnja koja ukazuje na obilježje kaznenog djela, a u kojoj radnji bi moja klijentica sudjelovala", kazao je.

Na stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske osvanulo je priopćenje s informacijom da se Ivan Turudić sastao s europskom tužiteljicom Tamarom Laptoš.

- Nemam podatke o tom sastanku, a to da oni raspravljaju o ovlastima, to je operativna stvar i to je normalno, radi se rutinski i o tome se ne daju priopćenja. Novi državni odvjetnik je u dva slučaja izabrao priopćenja, a mislim da su ta priopćenja fasada da se zavara ključna stvar. Prvo priopćenje o Liniću radi se o prastarim kaznenim prijavama koje zasigurno nisu teme nekog posebnog sastanka, to su Linićevi odvjetnici rutinski mogli utvrditi. Instinkt mi kaže da je to trebalo prikriti neku drugu temu, izgleda da je to modus operandi državnog odvjetnika. Isto je i s Laptoš, razgovarali su i o ovlastima, ali morala je biti i neka dodatna tema. Meni napamet pada Sani Ljubičić koja radi kod Laptoš u Europskom uredu i očigledno postoji osnovna sumnja da je ona počinila kazneno djelo u slučaju Agrokor - dodao je odvjetnik.

Nobilo je zaključio da Turudić uvijek dao priopćenje koje je maska, a iza toga postoji druga tema.