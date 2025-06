Nobilo: Pokušao sam srušiti Tomaševića zbog GUP-a

Odvjetnik Anto Nobilo koji je bio jako aktivan tijekom predizborne kampanje za prethodne lokalne izbore gostovao je u Novom danu na N1. Nobilo je otvoreno priznao da je sudjelovao u pokušaju rušenja Tomaševića zbog nezadovoljstva trenutačnom vlašću i rušenja Urbanističkog plana iz 2008.

- Da, u širem smislu. Nisam bio u kampanji, nisam bio član stožera nego sam podnio kaznenu prijavu. Svjestan sam kada se podnosi kaznena prijava prije početka kampanja da me to uključuje u kampanju. U to sam bio uključen iz osobnih interesa kao građanin, zbog niza nezadovoljstava prema gradskoj vlasti. Jedno od nezadovoljstva je što su srušili Urbanistički plan uređenja koji je donijela Gradska skupština 2008. godine, ali to nije jedina stvar. Svako jutro imam problema s prometom, kako doći na posao, kako izaći iz Zagreba, grad je zapušten, prljav, smeće se ne odvozi redovno. Svi polazimo od svoje osobne situacije i jesmo li zadovoljni vlašću - rekao je Nobilo koji je nedavno raspustio stranku Pravi SDP. Prokomentirao je i svoje nebodere te otkrio da je nudio suradnju Tomaševiću i da sjednu i sve dogovore.

- U tijeku je jedna komplicirana pravna situacija koju sam pokrenuo, ne bih iznosio detalje i da ne otkrivam svoju taktiku. Zakonskim sredstvima ću nastojati obraniti svoje interese. U originalnom projektu je 20 etaža, riječ je o 14 nebodera. To je predgrađe Grada Zagreba, ti bi stanovi bili jeftiniji - rekao je Nobilo.

Priznao je da je svjestan da će teško surađivati s Tomaševićem koji je ostao na vlasti zbog sukoba iz predizborne kampanje. Odbacio je tvrdnje da je uključen u bilo kakav lobij

- Ne postoji nikakav lobij nego moje nezadovoljstvo. Radio sam ono što je moj posao, kaznenu prijavu, imao sam osobno zadovoljstvo, ali to ne mijenja činjenicu da sam ja kao odvjetnik sastavio kaznenu prijavu na zahtjev dva građana, to nije moja kaznena prijava - objasnio je Nobilo.

Ideju za stranku Pravi SDP dobio je u stožeru Davora Bernardića i da su ga njegovi ljudi nagovorili da bude predsjednik 'novog predvodnika' socijaldemokrata u Hrvatskoj.

- Među njima nije bio Davor Bernardić, to nisu ljudi koji su navedeni kao osnivači stranke. Oni iz stožera Bernardića su trebali osnovati stranku i mene izabrati za predsjednika, to su i učinili, barem prema rješenju iz Ministarstva pravosuđa. Kada sam zatražio dokumentaciju s osnivačke skupštine, odugovlačilo se, ali sam ju na kraju dobio. Nakon toga sam vidio da postoje nezakonitosti u toj registraciji i sazvao sam tijela da se stranka ukine. Doznao sam da je angažiran profesionalac i da je tu došlo do nezakonitosti. Protiv onih koji su bili sa mnom u kontaktima ja kaznene prijave nemam - objasnio je krah Novog SDP-a i otkrio da je pokrenuo kaznenu prijavu protiv čovjeka koji je falsificirao njegov potpis na zapisniku s osnivačke skupštine.