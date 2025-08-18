Obavijesti

NOVI NAPADI

Piše HINA,
Noć pakla u Harkivu: Najmanje troje mrtvih i 17 ozlijeđenih, uključujući šestero djece...
Foto: Thomas Peter

U napadu dronom u drugom najvećem ukrajinskom gradu rano u ponedjeljak ubijen je dvogodišnji dječak, izvijestio je guverner Oleh Sinehubov

 U ruskim zračnim napadima na stambeno područje u Harkivu tijekom noći ubijene su tri osobe, uključujući malo dijete, a 17 ljudi je ozlijeđeno, priopćile su u ponedjeljak ukrajinske vlasti. U napadu dronom u drugom najvećem ukrajinskom gradu rano u ponedjeljak ubijen je dvogodišnji dječak, izvijestio je guverner Oleh Sinehubov putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, nakon što su Rusi prethodno u nedjelju navečer na grad ispalili balističku raketu.

"Broj ozlijeđenih u napadu u Harkivu kontinuirano raste", rekao je Sinehubov.

Gradonačelnik Ihor Terekov izvijestio je o još dvoje poginulih u oba napada, dok je još najmanje 17 osoba ozlijeđeno, među kojima šestero djece u dobi od šest do 17 godina.

Žena je upravo spašena ispod ruševina, živa je“, rekao je Terekov u objavi rano u ponedjeljak, upozoravajući da bi pod ruševinama moglo biti zarobljeno još ljudi.

Harkiv, koji se nalazi na sjeveroistoku Ukrajine blizu granice s Rusijom, redovita je meta ruskih napada dronovima i projektilima od početka rata koji je Moskva pokrenula invazijom velikih razmjera u veljači 2022.

Raniji balistički raketni napad na grad razbio je oko 1.000 prozora, rekao je Sinehubov. Neki stanovnici morali su biti evakuirani, objavila je ukrajinska državna služba za hitne slučajeve na Telegramu.

