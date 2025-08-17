Ukrajinci objavili snimku: 'Duh' snajperom s 4000 metara pogodio dva ruska vojnika!

Ukrajinska snajperska jedinica 'Duh' postavila je svjetski rekord u najdužoj potvrđeni snajperski pogodak s udaljenosti od 4000 metara, javlja The Kyiv Post. Kako javlja Defense Express hitac je ispaljen iz domaće puške 'Aligator', kalibra 14,5 mm.Jedan hitac pogodio je i ubio dva ruska vojnika u Pokrovsku.

- Rekordni hitac ispaljen je 14. kolovoza 2025., korištenjem umjetne inteligencije pod navođenjem bespilotnog sustava s puškom Alligator kalibra 14,5 mm - objavio je vojni novinar Jurij Butusov, koji je objavio video samog događaja.

Dodao je kako je metak prošao kroz prozor iza kojeg su stajali vojnici.

Pucanj se dogodio u regiji gdje je Moskva rasporedila oko 110.000 vojnika i probila ukrajinske obrambene linije. Ipak, ukrajinska strana je u petak objavila da je situacija pod kontrolom.

Treba reći i kako je prethodni rekord također pripadao Ukrajini: 58-godišnji snajperist iz Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) pogodio je metu s udaljenosti od 3800 metara koristeći domaće proizvedenu pušku "Gospodar horizonta".

Aligator je ukrajinska puška koju proizvodi XADO-Holding sa sjedištem u Harkovu. Puni se spremnikom, ima kalibar 14,5 mm, cijev od 1200 mm i brzinu projektila od 980–1000 metara u sekundi. Sama puška teška je oko 25 kilograma, što se smatra normalnim za taj kalibar.

Kako navode ukrajinski mediji četiri kilometra nipošto nije granica za ovu pušku. Metak ispaljen iz nje može prijeći do 7 kilometara. Međutim, točnost je glavni ograničavajući faktor: Na udaljenosti od 1,5 kilometara, odstupanje već može formirati krug promjera otprilike jednog metra. Stoga je na udaljenosti od 4 kilometra snajperist najvjerojatnije morao ispaliti niz hitaca kako bi postigao uspješan pogodak.

Ranije je Kyiv Post izvijestio da je snajperist ukrajinske Vojne obavještajne službe (HUR), pozivnog znaka "Lektor", ušao u povijest ubivši ruskog vojnika s udaljenosti od 2069 metara koristeći pušku kalibra 338 Lapua Magnum - jedan od najdužih potvrđenih hitaca u povijesti. Kurir je krajem prošle godine prenio ispovijest snajperista Saše zvanog 'Duh' koji djeluje upravo u Pokrovsku i tada je priznao da je ubio 147 neprijateljskih vojnika.