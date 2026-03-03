Obavijesti

'NAJJAČE BOMBARDIRANJE'

Noć straha u Teheranu: Dim i eksplozije nad Alborzom nakon izraelsko-američkih udara

Piše HINA,
Noć straha u Teheranu: Dim i eksplozije nad Alborzom nakon izraelsko-američkih udara
Stanovnici grada s 15 milijuna ljudi proveli noć bez sna, a sirene su se oglasile i u Tel Avivu zbog iranskog raketnog odgovora.

Iranska prijestolnica Teheran u utorak je ponovno pod teškim bombardiranjem, prenose iranski mediji, a dio stanovnika tvrdi da je riječ o dosad najgorem danu od početka izraelsko-američkih napada.  Lokalni mediji pišu da je desetak projektila pogodilo predgrađe Pardis, a stanovnici Teherana agenciji dpa rekli su da su prozori stambenih nebodera u novoizgrađenim četvrtima podrhtavali od siline eksplozija. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju sivi dim koji se uzdiže iznad padina planinskog lanca Alborz.

Stanovnici Teherana, grada s oko 15 milijuna ljudi, govore o noći provedenoj bez sna. 

„Prozori su se tresli, a s neba se čuo zvuk borbenih zrakoplova“, rekao je Mohammed, 34-godišnji novinar. 

„Pokušao sam smiriti suprugu iako sam i sam bio u šoku.“

On tvrdi da je riječ o dosad najtežem bombardiranju. 

"No imam osjećaj da dolaze još teže noći i da se nekako moram pripremiti.“

Izraelska vojska je u međuvremenu rano u utorak priopćila da stanovnici diljem zemlje mogu izaći iz skloništa nakon najnovijeg iranskog raketnog napada.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da građani mogu napustiti „zaštićene prostore“, ali se moraju zadržati u njihovoj blizini. 

Ranije u utorak sirene su se oglasile diljem zemlje, uključujući i Tel Aviv, izraelsko gospodarsko središte.

