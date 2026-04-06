Noć strave u srcu Apenina: 308 ljudi je poginulo u potresu koji je sravnao cijeli talijanski grad

U srcu Italije, u regiji Abruzzo, vrijeme kao da je stalo 6. travnja 2009. godine. U 03:32 ujutro, dok je većina stanovnika spavala, tlo se zatreslo silinom od 6,3 stupnja po Richteru. Potres, čiji je epicentar bio nedaleko od povijesnog grada L'Aquile, u samo nekoliko desetaka sekundi promijenio je sudbinu cijele regije, ostavivši za sobom pustoš, smrt i duboke ožiljke koji ni danas nisu u potpunosti zacijelili.

Kobna noć u srcu Apenina

Glavnom udaru prethodili su mjeseci manjih podrhtavanja koja su unosila nemir među stanovništvo. No, nitko nije bio spreman na katastrofu koja je uslijedila. Potres je bio relativno plitak, što je pojačalo njegovu razornu moć na površini. Srednjovjekovna jezgra L'Aquile, poznata po svojim renesansnim i baroknim palačama, crkvama i uskim ulicama, pretvorena je u hrpu ruševina.

U potresu je život izgubilo 308 ljudi, a više od 1500 ih je ozlijeđeno. Među žrtvama je bio i velik broj studenata, budući da je L'Aquila poznati sveučilišni grad. Urušavanje dijela studentskog doma postalo je jedan od najtragičnijih simbola potresa. Preko noći je više od 66.000 ljudi ostalo bez svojih domova, prisiljeno potražiti sklonište u šatorskim naseljima i hotelima duž jadranske obale. Ekonomska šteta procijenjena je na više od 16 milijardi dolara.

Kontroverze i spora obnova

Tragediju su od samog početka pratile brojne kontroverze. Veliku je pozornost privukao sudski proces protiv sedam stručnjaka - šest znanstvenika i jednog vladinog dužnosnika. Optuženi su da su tjedan dana prije glavnog udara dali "netočne, nepotpune i kontradiktorne" informacije, umanjujući opasnost od velikog potresa i time, prema tužiteljstvu, doprinijeli broju žrtava. Godine 2012. osuđeni su na šest godina zatvora zbog ubojstva iz nehaja, no presuda koja je izazvala bijes međunarodne znanstvene zajednice kasnije je poništena na višem sudu.

Drugi problem koji je izašao na vidjelo bila je loša kvaliteta gradnje. Srušile su se i brojne moderne zgrade, uključujući i novo krilo bolnice za koje se smatralo da je protupotresno sigurno. Franco Barberi, tadašnji dužnosnik talijanske Civilne zaštite, izjavio je kako "u Kaliforniji potres ovakve jačine ne bi usmrtio nijednu osobu", aludirajući na nepoštivanje građevinskih standarda. Obnovu su dodatno usporile birokratske prepreke i istrage o mogućoj infiltraciji mafije u unosne poslove rekonstrukcije.

Novi život grada i pogled u budućnost

Danas, petnaest godina kasnije, L'Aquila pokazuje znakove oporavka. Prema podacima s početka 2025. godine, obnova je dosegla oko 78 posto u smislu financiranja te 88 posto u smislu realiziranih građevinskih projekata. Povijesna jezgra, nekoć grad duhova okružen ogradama, ponovno je oživjela. Obnovljene su palače, a stanovnici i turisti vratili su se na ulice.

Kao konačna potvrda preporoda, L'Aquila je proglašena Talijanskom prijestolnicom kulture za 2026. godinu. Ova titula nije samo priznanje bogatoj povijesti grada, već i simbol nade i otpornosti zajednice koja je, unatoč svemu, uspjela ponovno izgraditi svoj dom na temeljima tragedije.

*uz korištenje AI-ja.