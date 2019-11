Noćas se zatvara Jadranski most, u subotu nova regulacija

- Za potrebe izvođenja pripremnih radova izmijene privremene regulacije prometa u zoni kružnog toka Remetinec u subotu 16. 11. 2019. godine u vremenu od 07,00 do 15,00 sati djelatnici MUP-a II. postaje prometne policije povremeno će zaustavljati promet na cca. pet minuta, stoji u priopćenju Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Zagreba.

- Od četvrtka 21. 11. 2019. godine od 23,00 sata do petka 22. 11. 2019. godine do 05,00 sati, zbog izmjene privremene regulacije prometa u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec, Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Selska cesta - Savska cesta - Slavonska avenija - Avenija V. Holjevca - Avenija Dubrovnik - privremeno izgrađena prometnica - Jadranska avenija

Jadranska avenija - Avenija Dubrovnik - Av. V. Holjevca - Slavonska avenija - Savska cesta

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumjevanje, stoji zaključno u priopćenju.