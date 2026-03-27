Noćna drama kod Vrpolja: Planula veća količina slame

Piše Ivan Jukić,
Vatrogasna vozila i oprema DVD-a Vodice | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na mjesto događaja ubrzo su izašle vatrogasne ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava Vrpolje, Stari Perkovci i Čajkovci...

Kasno navečer u četvrtak izbio je požar na poljoprivrednom zemljištu nedaleko od mjesta Stari Perkovci. Dojava o požaru zaprimljena je u 23:03 sata u Operativnom dežurstvu Policijske ispostave Vrpolje, koja djeluje u sastavu PU brodsko-posavske.

Naime, vatra je zahvatila veću količinu rolo-bala slame koje su se nalazile na polju. Na mjesto događaja ubrzo su izašle vatrogasne ekipe dobrovoljnih vatrogasnih društava Vrpolje, Stari Perkovci i Čajkovci, koje su započele s gašenjem požara.

Policijski službenici Policijske ispostave Vrpolje osiguravali su mjesto događaja kako bi se omogućio nesmetan rad žurnih službi. Tijekom dana, 27. ožujka, planirano je provođenje očevida kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i okolnosti ovog događaja.

