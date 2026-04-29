ŠTETA PREKO 7 TISUĆA EURA

Noćna krađa u Bjelovaru: Dvojac odnio čak 18 klima uređaja. Policija ih pronašla

Piše HINA,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičenici tijekom jednog vikenda u travnju, u noćnim satima, uz pomoć originalnog ključa ušli u zgradu u izgradnji te odnijeli klima uređaje

Bjelovarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje kojim su dvojica 39-godišnjaka identificirana kao osumnjičenici za krađu 18 klima uređaja s gradilišta stambene zgrade u Bjelovaru, pri čemu je pričinjena šteta veća od sedam tisuća eura.

Krađa je prijavljena sredinom travnja, kada je odgovorna osoba oštećenog trgovačkog društva obavijestila bjelovarsku policiju o nestanku uređaja s gradilišta. Istraživanjem je utvrđeno da su osumnjičenici tijekom jednog vikenda u travnju, u noćnim satima, uz pomoć originalnog ključa ušli u zgradu u izgradnji te odnijeli klima uređaje.

Obojica su uhićena u ponedjeljak na području Policijske uprave zagrebačke, u suradnji sa zagrebačkim policijskim službenicima. Protiv osumnjičenika bit će podnesena kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u tešku krađu, priopćili su u srijedu iz Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

