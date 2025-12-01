Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Nemam ništa svoje. Ne mogu podići kredit da proširim stambeni prostor i da kupimo novi automobil. Stiglo mi je još jedno dijete dok sve to traje, a imamo samo jednu sobu. Ne znam zašto to rade i zašto je Crkva toliko uporna da nam zagorča život, govori nam Matija Žimbrek (37) iz zagrebačkog Stenjevca.

On i njegov susjed Dražen Šobat, od kojega je i kupljena kuća, godinama su žrtve starih zabilježbi povrata imovine koje je stavila Crkva, odnosno lokalna župa koja je pod Zagrebačkom nadbiskupijom. Matija sa suprugom i dva sina od pet i osam godina živi u kući koju je prije šest godina kupila njegova majka. Sad je ne može prepisati na njega jer odvjetnica Nadbiskupije osporava svaku pravnu radnju. I redovno gubi na sudu, ali se žali, pa sve traje godinama te zabilježbe koje im otežavaju život i dalje stoje u zemljišnim knjigama.

Kuća u kojoj živi obitelj Žimbrek je prizemnica površine 60-ak kvadrata, a ukupno zemljište s dvorištem manje je od 150 kvadrata. I na Šobatovoj kući koja je do ceste također stoje zabilježbe. Šobat pokazuje cijeli pravni slijed. Zemljište je 1948. godine oduzeto Crkvi, ali je tadašnji agrarni fond davao zemlju ljudima na kojima su gradili kuće. Izgrađene su još prije 75 godina. Šobatovi imaju i cijeli pravni slijed prodaja nekretnina. I sve je bilo u redu dok prije 12 godina nije počelo usklađivanje katastra i zemljišnih knjiga, tad se prvi put pojavila zabilježba Crkve za povrat. Stavili su je i na prazna zemljišta, ali i na njihove kuće.

Šobat je prije šest godina obnovio i prodao jednu kuću Matijinoj majci. Ona je upisana kao vlasnica, ali je Crkva to osporavala, kao što osporava i bilo koju pravnu radnju na nekretninama dok se ne riješi zahtjev o povratu, priča Šobat.

- Imamo sav pravni slijed, sud je sve upisao na nas, ali Crkva se žali. I kad izgube, ponovno se njihova odvjetnica žali na više tijelo pa zabilježbe stoje. Čini mi se da odvjetnica samo dobro zarađuje zagorčavajući nam život iako znaju da sigurno ne mogu dobiti povrat zemlje na kojoj su sad kuće. Što Crkvi treba ovih 150 kvadrata i kućica u kojoj je mlada obitelj nikome nije jasno. Oni bi trebali biti dobročinitelji i brinuti se za siromašne, a pokazuju ovakvu gramzivost prema malim ljudima. Razumijem da se bore za zemljište pod stadionom i ostala velika prazna zemljišta, ali nije mi jasno zašto ovo rade malim ljudima koje bi trebali štititi - ljutit je Šobat.

Lokalni župnik u ime čije župe je odvjetnica upisala zabilježbu dao je potpisanu izjavu da župi ne treba to zemljište i da se zabilježba makne.

- Župnik potpuno razumije situaciju, ali odvjetnica mu je rekla da se ne miješa u te stvari i nastavila je po svome - kaže Šobat.

Matija kaže da je vjerovao da će sve brže završiti, ali sad traje već šestu godinu otkako mu je majka kupila kuću.

- Supruga i ja razmišljamo i o trećem djetetu, ali to ne možemo s ovim prostorom. Trebamo nadograditi kuću, a to ne možemo bez kredita, a kredit ne mogu dobiti jer ja nisam vlasnik, a majka mi ne može darovati jer Crkva osporava bilo kakvu promjenu dok traje zahtjev za povrat. I tako čekamo - kaže Matija.

Zagrebačku nadbiskupiju smo pitali zašto toliko inzistiraju na pravnoj bitki za nekretnine, koliko su uopće na to potrošili i zašto odvjetnica inzistira na povratu baš tih kuća. Odgovorili su nam da Župa Uznesenja Blažene Djevice Marija iz Stenjevca vodi postupke za naknadu oduzete imovine oduzete tijekom komunističke vladavine sukladno zakonu i međunarodnim ugovorima sa Svetom Stolicom. Koliko su potrošili na ovaj konkretni postupak nisu nam odgovorili. Poslali smo im zemljišni izvadak Šobatovih i onaj gdje je kuća u kojoj je Matija.

- U odnosu na naznačene nekretnine, Zagrebačka nadbiskupija može potvrditi da je odvjetnica Zvjezdana Znidarčić Begović, kao punomoćnica Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, dana 26. rujna 2025. povukla žalbu – odgovorili su nam.

Kažu i da je odvjetnica slala početkom prošlog mjeseca i požurnicu Zemljišnoknjižnom sudu u svrhu “što žurnijeg brisanja zabilježbi”.

- To se odnosi na naše vlasništvo, ali ne i na kuću u kojoj je Matija s obitelji. Ali zabilježbe na obje nekretnine još stoje. Pisat ću i Vatikanu i upozoriti ih što rade jer je Papa još prije 10-ak godina dao uputu da se ne traži povrat za kuće u kojima žive ljudi - zaključuje Šobat.