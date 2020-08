Noćna svađa i tuča u Zagrebu: Urlao je 'ubit ću ga, ubit ću ga'

<p>Čuli smo kako se ljudi svađaju kraj potoka Kustošak. Neki muškarac se derao kako će ubiti nekoga, a ostali su vikali 'nemoj, nemoj', ispričala nam je zabrinuta čitateljica o svađi grupe ljudi u ponedjeljak oko 23 sata u zagrebačkom Voltinom naselju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Stanare, koji su već legli spavati, digla je buka na okretištu autobusa 118 u Voltinom.</p><p>Zbog kaosa kojeg su izazvali pozvana je policija koja je ondje stigla s nekoliko patrola. Muškarci su se razbježali po oklnim ulicama, no nisu računali na potjeru.</p><p>- Ulovili su jednog, a ostale su tražili. Došlo je jako puno policije. Išli su od dvorišta do dvorišta s lampama i nešto su tražili - ispričala je čitateljica.</p><p>Iz PU zagrebačke potvrdili su nam narušavanje javnog reda i mira. Prvu dojavu dobili su oko 22 sata o svađi nekoliko ljudi u Sošićkoj ulici koja se nalazi uz zapadnu obalu potoka Kustošak.</p><p>Ekipa se potukla, no prema prvim informacijama nitko nije teže ozlijeđen.</p><p>Provjeravaju prijetnje te su rekli kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.</p><p> </p>