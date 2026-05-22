Noćni kaos u Novoj Gradiški: Pijani mladić u parku vrijeđao policiju, priveden je

Pijani mladić vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike u Novoj Gradiški te su ga priveli u prostore policije i ustanovili da ima 2,63 promila. Incident se dogodio u četvrtak oko 23.30 sati u parku na Trgu kralja Tomislava.

- Protiv njega podnosimo optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te ćemo izvješće dostaviti Hrvatskom zavodu za socijalni rad (Područni ured Nova Gradiška) - priopćili su iz policije.