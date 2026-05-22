Užas u Rijeci: Maloljetnik bez kacige i vozačke sletio s motora i teško se ozlijedio

Primorsko-goranska policija izvijestila je da je maloljetni motociklist teško stradao u prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20 sati na području Orehovice u Rijeci. Policajci su očevidom utvrdili da je stariji maloljetnik upravljao neregistriranim motociklom bez registracijske oznake, zaštitne kacige i vozačke dozvole.

Mladić se kretao iz smjera ulice Balda Fućka prema Orehovici, no nije vozio sredinom obilježene prometne trake. Umjesto toga, motociklom je skrenuo previše udesno i prednjim kotačem udario u uzdignuti betonski ivičnjak. Zatim je sletio izvan desnog ruba kolnika na nogostup, pao s motociklom na desnu bočnu stranu i tijelom udario u metalnu ogradu.

Maloljetnik je u nesreći zadobio teže tjelesne ozljede, zbog čega ga liječnici drže na liječenju u KBC-u Rijeka. Prometna policija će protiv njega, zbog počinjenih prekršaja, pokrenuti prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policijski službenici ujedno pozivaju sve vozače motocikala na maksimalni oprez u prometu i odgovorno ponašanje.

- Posebno apeliramo na roditelje i skrbnike maloljetnih osoba da nadziru njihovo kretanje u prometu - naglasili su iz policije.