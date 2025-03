Svjedok na suđenju Mamićima: 'Prije dolaska pročitao sam svoj iskaz od prije osam godina'

Sportski menadžer Damir Jozić zvučno je ime s današnjeg suđenja braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za aferu Dinamo. Kao čovjek koji je više od četvrt stoljeća uključen u nogometne transfere i blizak je prijatelj s Zdravkom Mamićem, Jozić je bitan svjedok optužbe USKOK-a. No, prvo je saslušan Marko Vukelić, djelatnik NK Dinama od 2003. godine. Kada je došao u klub počeo je raditi u marketingu, potom u nogometnoj školi, a kasnije je vodio brigu o igračima iz inozemstva. Na kraju je bio pomoćnik sportskog direktora Zorana Mamića. I danas radi u Dinamu i zadužen je za sportski sektor.

Na sudu je rekao kako se u to vrijeme najviše bavio raskidima ugovora igrača na koje se nije računalo, koordinacijom skautske službe te slanjem igrača na posudbu.

- Obzirom na vrijeme provedeno tamo znam puno o ugovorima igrača. Bio sam uključen u brojne transfere. Primjerice za transfer Josipa Brekala mogu reći da nije htio potpisati produljenje ugovora za Dinamo, želio je u inozemstvo i bilo je više interesa za njega. Nazvao me je Jurica Vranješ i rekao da ima ponudu Wolfsburga za njega i znam da je odbijena ponuda od 3 milijuna, potom i za 5, da bi na kraju otišao za 7 milijuna. Bilo mi je to čudno jer ja ne bih odbio ni prvu ponudu od 3 obzirom da je Brekalo za par mjeseci mogao otići bez odštete. Zoran Mamić mi je rekao da ima informaciju od Olivera Kronenberga da je Wolfsburg spreman platiti više za Brekala. Kronenberg nam nije rekao s kime je komunicirao u Wolfsburgu oko transfera Brekala. Na sastanku u klubu pričali smo o transferu, uvjetima plaćanja, ratama i slično. To je bio uobičajeni sastanak kakve smo imali za sve transfere. Kronenberg je zastupao Dinamo jer je imao informacije oko ovog transfera. Mi smo taj transfer kasnije proveli kroz sustav TMS. To je bio prvi transfer Dinama po novim pravilima gdje su se posrednici morali navesti u transferu. Zato sam morao poslati mail Wolfsburgu da je Kronenberg bio posrednik, odnosno tražili smo od kluba da potvrde da je on bio posrednik. Mislim da nam klub nije odgovorio na taj mail – kazao je Vukelić dodajući kako neki 'zvučni' transferi odrađeni prije 2015. godine nisu bili unošeni u sustav TMS.

Osijek: Marko Vukelić svjedoči na suđenju Mamićima | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Na pitanje tužitelja USKOK-a da li ima saznanja o dolasku Mathiasa Chage, Ettoa, Carlosa Santosa de Jesussa, Davora Vugrineca, Igora Bišćana, odlasku Nikole Pokrivača u Monako, Luke Modrića iz Dinama u Tottenham, Vedrana Ćorluke iz Dinama u Manchester City, Vedrana Lovrena u Lion, Marija Mandžukića i Ivice Vrdoljaka u Dinamo ili iz Dinama, Boška Balabana iz Bruggea u Dinamo, Josipa Šimunića u Dinamo, Josipa Tadića u Njemačku, Ognjena Vukojevića u Dinamo Kijev, Eduarda da Silve u Arsenal i Tina Jedvaja u Romu svjedok je rekao da ne zna pojedinosti o tim transferima, ali zna tko su im bili agenti.

Detalji svjedočenja

Tijekom svjedočenja Vukelić je u jednom trenutku rekao "prije nego sam došao sada pročitao sam svoj iskaz dan u istrazi", na što ga je tužitelj USKOK-a pitao odakle mu iskaz, obzirom da svjedok ne može posjedovati svoj iskaz iz istrage.

USKOK: Sada ste maločas izjavili da ste prije ove rasprave čitali iskaz koji ste dali u istrazi prije osam godina. Otkuda vam taj iskaz?

Vukelić: Mislim da sam ga dobio od USKOK-a, ili nekog odvjetnika.

USKOK: Jel vam netko dao iskaz prije današnjeg iskazivanja?

Vukelić: Ne. Dobio sam to od vas u USKOK-u nakon što sam dao iskaz. Ne znam točno od koga.

USKOK: Kada ste pročitali iskaz?

Vukelić: Sinoć.

Sudac: Da li ste iskaz dobili od prisutnog ravnatelja USKOK-a?

Vukelić: Znam da me je prisutni ravnatelj ispitivao, ali ne znam da li sam svoj iskaz dobio od njega ili od tajnice?

Sudac: Čuvali ste iskaz osam godina?

Vukelić: I to je moguće.

USKOK je sudu dao prigovor na iskaz svjedoka o tome da je dobio svoj iskaz nakon istrage.

Osijek: Marko Vukelić svjedoči na suđenju Mamićima | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Svjedok je potom nastavio svjedočiti o okolnostima angažiranja posrednika u transferima. Rekao je kako posrednike u transferima inače angažiraju sportski direktor i uprava te da su od uvođenja posebnog sustava FIFA-e svaki uz svaki transfer morali navesti i agenta angažiranog za taj posao.

Na pitanje da li poznaje Marija Mamića te da li je i on sudjelovao u poslovima transfera igrača za Dinamo, rekao je da, koliko je njemu poznato, nije, ali da je dolazio u klub i da je bio zastupnik nekih igrača. Dodao je kako je Damir Jozić bio agent mnogih igrača.

Potom je u sudnicu pozvan Damir Jozić.