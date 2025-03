'Mamić mi je rekao: Dinamo ne radi transfere manje od milijun eura pa nećeš ni ti za manje!'

Novi tjedan označio je novu rundu suđenja Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku. I ovoga puta su se na klupi za svjedoke našli nogometaši s kojima je Dinamo imao profesionalne ugovore. Jedan od njih je i Ivica Vrdoljak.

- Bio sam igrač NK Zagreba. Predsjednik Dražen Medić me je pitao da li želim u Dinamo. Otišao sam na razgovor. Dobio sam ugovor 2007. godine na 100 tisuća eura godišnje s kojime sam se složio. Ne znam tko ga je ispregovarao jer moj tadašnji agent, odvjetnik Davor Galetović nije sudjelovao u tome iako sam imao s njime potpisan ugovor o zastupanju. Mario Mandžukić i ja smo zajedno došli na potpisivanje ugovora. Dinamo je ispoštovao sve obveze. Novac sam dobivao na račun. Igrao sam tu tri godine. Zadnju godinu je došlo do povećanja ugovora, to su mi ponudili Zdravko i Zoran Mamić. Nisam siguran da li sam za to povećanje potpisao aneks ili novi ugovor.

Iz Dinama odlazim 2010. godine u Varšavu. Koliko sam pročitao u poljskim medijima moj je transfer u NK Legija u Varšavu bio milijun eura, klubovi su se dogovorili oko toga i nisam tu bio prisutan, ali čuo sam neke razgovore o tome između Zdravka Mamića i mog agenta u kojima se spominjalo 800 tisuća. Mamić mi je rekao 'Ljubavi, Dinamo ne radi transfere za manje od milijun eura, pa nećeš ni ti za manje'. Od tog transfera ja nisam ništa dobio - rekao je Vrdoljak dodavši kako danas, nakon nogometne karijere, radi kao menadžer igrača i radi za jednu sportsku agenciju.

Osijek: Nastavljeno suđenje Mamiću, danas svjedočio bivši igrač Dinama Ivica Vrdoljak | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Rekao je da je njegov transfer iz NK Zagreb u Dinamo iznosio dva milijuna eura te da je to saznao iz medija. Također je rekao kako od toga ništa nije dobio jer je morao potpisati da se svega odriče. Iz NK Zagreb tada je u Dinamo došao i Mario Mandžukić koji je za menadžera imao Ivana Cvetkovića.

Tužitelj Uskoka pokazao je svjedoku aneks ugovora koji je potpisan isti dan kada je potpisao prvi ugovor s Dinamom, a prema kojemu Vrdoljak ima pravo na podjelu transfernog obeštećenja.

- To nije moj potpis, niti je to ispregovarano. Volio bih da je to tako bilo - rekao je svjedok.

Slijedeći je u sudnicu došao Dane Pavičić, otac nogometaša Domagoja Pavičića.

- Domagoj je počeo igrati u Jarunu, potom u NK Zagrebu. Kada je imao 12 godina prešao je u Dinamo. Imao je stipendijski ugovor prvo, a onda je potpisao i profesionalni. Menadžera nismo imali dok nismo potpisali ugovor s agencijom Nikkija Vuksana. Dogovor o prelasku u Dinamo dogovarao sam ja sam s Zdravkom Mamićem. Zdravko je prvo ponudio malo, pa nisam htio pristati, a onda je dao 4 tisuće eura mjesečno i to je bilo u redu. Kasnije je to raslo do 240 tisuća godišnje. Tim ugovorom s Dinamom Domagoj je imao i 50:50 posto podjelu transfernog obeštećenja, ali kako nije otišao u inozemstvo to nije bilo ni realizirano. Domagoj je tada potpisao i ugovor s agencijom u kojoj su bili Mario Mamić i Nikky Artur Vuksan; oni su postali ovlašteni menadžeri mog sina 10 godina, sve do unazad tri godine, kada smo taj ugovor raskinuli. Agencija je posredovala u inozemnim transferima. NIsmo joj ništa plaćali niti nam je ona išta davala jer nije bilo transfera - ispričao je tata Pavičić.

Dane Pavičić je rekao da je prilikom potpisivanja prvog ugovora s Dinamom dobio jednokratno 50 tisuća eura koji su uplaćeni sinu na račun.

Tužitelj Uskoka ga je upozoro da je 2016. godine u istrazi rekao "Sin ni ja nismo tražili od Dinama i Mamića podjelu transfernog obeštećenja. Jedino smo tražili plaću i naknadu od 100 tisuća, ali na to Mamić nije pristao nego je dao 50 tisuća".

- Pregovarajući o ugovoru nismo mi tražili dogovor o transfernom obeštećenju, ali se ne sjećam - rekao je Dane Pavičić, dodavši kako mu je Zdravko Mamić predložio da uzmemo agenciju njegovog sina za zastupanje.

Tužitelj mu je potom pokazao ugovor iz 2012. godine sklopljen s njegovi sinom i agencijom Expert Max LLP sastavljen na engleskom jeziku za isplatu iznosa od 50 tisuća eura.

- Nisam nikada čuo za tu agenciju, a vidim i da je to Domagoj potpisao. Ne znam što piše u tom ugovoru.

USKOK: Ali 2016. godine ste rekli da vam je detalje tog ugovora prezentirao Mario Mamić, te da ste se oko tog ugovora konzultirao s jednim odvjetnikom iz Zagreba.

Dane Pavičić: Moguće. Ne sjećam se.

USKOK: Izjavili ste da niste dobili primjerak tog ugovora ni kada ste ga zatažili od Marija Mamića?

Dane Pavičić: Ako sam to rekao, tako je.

USKOK: Da li ste od Marija Mamića ili njegove agencije dobili nekada nekakav novac?

Dane Pavičić: Nismo.

USKOK : Ali tim ste ugovorom agenciji prodali Domagojeva ekonomska prava za 50 tisuća eura. Jeste dobili taj novac ili ne?

Dane Pavičić: Nismo nikada ništa dobili od agencije ili Marija Mamića.

Odvjetnici Zdravka Mamića stavili su prigovor na iskaz svjedoka koji kaže da Domagoj nije nikada dobio 50 tisuća eura u gotovini od agencije Marija Mamića, jer je upravo to vidljivo iz dokumentacije izvedene u istrazi, da su taj novac ipak dobili.

Sudac Davor Mitrović je potom napravio pauzu nakon koje slijede još dva svjedoka.