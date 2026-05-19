Norijada u Zagrebu: Evo tko će nastupati i kada kreće povorka

Piše Veronika Miloševski,
Norijada u Zagrebu: Evo tko će nastupati i kada kreće povorka
Zagreb: Slavlje maturanata na Bundeku | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL /ilustrativna fotografija

Organizirana je i tradicionalna povorka maturanata od Trga bana Josipa Jelačića do Bundeka u pratnji nadležnih službi. Povorka s Trga kreće u 12:00 sati

Grad Zagreb i ove će godine organizirati tradicionalnu proslavu posljednjeg dana nastave za učenike završnih razreda zagrebačkih srednjih škola. Norijada se ove godine obilježava u petak, 22. svibnja 2026.

- Pozivamo sve maturante Grada Zagreba da se, kao i prethodnih godina, okupe na središnjem mjestu proslave u parku Bundek gdje smo za njih organizirali prigodni glazbeni program. Želimo da im taj dan ostane u sjećanju po prijateljstvu, veselju i početku jednog novog životnog poglavlja - izjavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Program na Bundeku traje od 13:00 do 20:00 sati. Voditelj programa je animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio biti zaduženi Miach, te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes.

