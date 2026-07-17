Normalni ljudi biraju komuniste koji pomažu potrebitima. Prije nego katolike koji kradu...

Jutro nakon što su komunisti 2021. prvi put osvojili izbore u Grazu, nazvala me tetka, vidno zabrinuta činjenicom da su “komunisti osvojili vlast”. Nije joj osobito pomoglo kad sam joj rekao da normalni ljudi radije biraju komuniste koji pomažu potrebitima nego katolike koji kradu. Nakon što sam je uvjerio da sam dobro i da me još nitko nije poslao u gulag, završila je kratko: ipak se pripazi, komunjare su to.