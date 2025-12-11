Obavijesti

Norveška banka: Nema razloga za uvođenjem digitalne valute

Foto: STAFF/REUTERS

Digitalizacija novca omogućuje inovativnost i veću efikasnost, uz niži rizik namire, ali ipak nosi rizike i aspekte koje treba razjasniti, a još nisu jasni ni razmjeri upotrebe te tehnologije, napominje Norges Bank

Norveški financijski sustav efikasan je i siguran i trenutno nema razloga za uvođenje digitalne valute, zaključila je središnja banka u novoj procjeni, istaknuvši da uz inovativnost i efikasnost, digitalizacija valuta nosi i još nedovoljno razjašnjene rizike. Stručnjaci norveške središnje banke analizirali su treba li monetarna institucija uvesti digitalnu valutu kako bi plaćanje norveškim krunama i dalje bilo "sigurno, efikasno i atraktivno". "Norveški sustav plaćanja efikasan je i siguran. Radi stabilno i plaćanja se mogu provoditi brzo, uz mali ekonomski trošak i prilagođeno potrebama korisnika", stoji u priopćenju objavljenom u srijedu. Planovi za eventualne izvanredne situacije temeljito su promišljeni i nastavlja se s radom na njihovom poboljšanju, dodaje se.

Potrebe norveškog financijskog sustava mogle bi se u budućnosti promijeniti, napominju u središnjoj banci, budući da tehnologije financijskih sustava brzo napreduju i kreiraju se nove usluge i novi sudionici.

ŠIROKE POSLJEDICE Središnja banka: 'Digitalne valute mogle bi usisati depozite iz banaka eurozone'
Središnja banka: 'Digitalne valute mogle bi usisati depozite iz banaka eurozone'

Digitalizacija novca omogućuje inovativnost i veću efikasnost, uz niži rizik namire, ali ipak nosi rizike i aspekte koje treba razjasniti, a još nisu jasni ni razmjeri upotrebe te tehnologije, napominje Norges Bank.

"Bit ćemo spremni uvesti digitalnu valutu središnje banke ako to bude nužno za održavanje efikasnog i sigurnog sustava plaćanja", rekla je u priopćenju guvernerka Ida Wolden Bache.

Trenutno središnje banke diljem svijeta još istražuju mogućnosti uvođenja digitalne valute, napominje Norges Bank, izdvojivši primjer Europske središnje banke (ECB) koja, kako navode, "ozbiljno razmatra" uvođenje digitalnog eura.

MINISTRI FINANCIJA EU: 'Ne želimo digitalne valute u EU, rizici su još uvijek nejasni'
'Ne želimo digitalne valute u EU, rizici su još uvijek nejasni'

"Primjereni i dovršeni IT sustavi i standardi za takve sustave, još ne postoje", zaključuju u norveškoj središnjoj banci, uz napomenu da bi mogli surađivati na razvoju potrebne infrastrukture sa središnjim bankama koje odluče uvesti digitalnu valutu.

Norges Bank namjerava nastaviti s istraživanjem digitalizacije i pratiti razvoj situacije u svijetu, a u budućnosti razmotrit će i opciju upotrebe rješenja i standarda digitalne valute koju usvoji Eurosustav, stoji u priopćenju.

