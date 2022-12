Norveška 'kraljica neba' brani Kijev i Ukrajinu od raketa...

U Kijevu slave. Nakon što su Sjedinjene Američke Države samo u studenom odobrile paket pomoći Ukrajini vrijedan 400 milijuna dolara, pred Božić su dobili vijest kako će im stići dodatno protuzračno oružje. Radi se o norveško-američkom raketnom sustavu NASAMS koji se već proslavio u obrani Kijeva od ruskih krstarećih raketa. Uspjeh mu je bio stopostotan, no on sam nije bio dovoljan za sprečavanje uništavanja. Zasad su Amerikanci isporučili Ukrajini dva takva sustava, a njihovo ministarstvo obrane jučer je s proizvođačem, tvrtkom Raytheon, potpisao ugovor za proizvodnju dodatnih šest. Sve vrijedi 1,6 milijardi dolara, jedan mogu sastaviti u roku od četiri mjeseca. Zadnji bi trebao biti dostavljen tijekom 2025. Podsjetimo, administracija američkog predsjednik Joea Bidena do sada je za pomoć Ukrajini potrošila 19,7 milijardi dolara. Ona bi se i dalje trebala povećavati uz napomenu republikanaca kako sve treba dobro nadgledati.