Obavijesti

News

Komentari 0
VIDEO: NEMA MIRA

Ukrajina: Rusija je prekršila primirje koje je Kijev započeo

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Ukrajina: Rusija je prekršila primirje koje je Kijev započeo
8
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Ukrajina je optužila Rusiju za kršenje primirja koje je inicirao predsjednik Volodimir Zelenskij u ponoć u srijedu, pri čemu su dužnosnici izvijestili o najmanje jednoj poginuloj osobi i trima ranjenima kod bojišta na sjeveru i istoku zemlje

"Rusija je prekršila primirje koje je Ukrajina započela u ponoć između 5. i 6. svibnja", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj platformi X. Sibiha je kazao da su se ruski napadi nastavili tijekom noći, uključujući jutarnje napade na gradove Harkiv i Zaporižju.

"Ovo pokazuje da Rusija odbacuje mir i njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. svibnja nemaju veze s diplomacijom", rekao je, dodajući da ruski predsjednik Vladimir Putin "jedino mari za vojne povorke, a ne i ljudske živote".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ukrajina tvrdi da je Rusija prekršila prekid vatre koji je inicirao Kijev 01:01
Ukrajina tvrdi da je Rusija prekršila prekid vatre koji je inicirao Kijev | Video: 24sata/reuters

Rusija je najavila primirje 8. i 9. svibnja koje se poklapa s obilježavanjem pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom povorkom na moskovskom Crvenom trgu.

Ukrajina je predstavila vlastiti prijedlog o prekidu vatre na neodređeno vrijeme od ponoći u srijedu, pozivajući Rusiju da u njemu sudjeluje. Zelenskij je rekao da će Ukrajina od točke nadalje djelovati "simetrično".

CENTAR ZA REGRUTACIJU Ukrajince na silu odvode u rat, a oni se masno bogate. Policija im sada zaplijenila milijune
Ukrajince na silu odvode u rat, a oni se masno bogate. Policija im sada zaplijenila milijune

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je izdalo nekoliko upozorenja o bespilotnim letjelicama i navođenim bombama nakon ponoći. Kazalo je da je Rusija u srijedu lansirala dva balistička projektila, jednu krstareću raketu i 108 dronova od 18 sati po lokalnom vremenu.

U ruskom napadu dronom na civilni automobil je u srijedu ujutro u sjevernoj Sumskoj oblasti ubijen putnik te ranjen vozač, kazao je regionalni guverner.

Aftermath of a Russian air attack in Kramatorsk
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

U drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu, ruski dronovi su oštetili sedam privatnih zgrada, kazao je gradonačelnik.

U jugoistočnom gradu Zaporižji, gdje je u napadu u utorak ubijeno 12 osoba, ruske snage su napale industrijsku infrastrukturu, objavio je regionalni guverner rano u srijedu.

'VELIKI SIGURNOSNI RIZICI' IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporižje
IAEA: Dron oštetio opremu u nuklearnoj elektrani Zaporižje

Grad Krivij Rih je također napadnut bespilotnim letjelicama koje su oštetile infrastrukturu, kazao je čelnik lokalne vojne uprave, dodajući da nitko nije ozlijeđen.

Russian drone strike in Sumy
Foto: Stringer

Rusija je izvela nekoliko napada na Ukrajinu u utorak, nekoliko sati prije ukrajinskog roka za početak primirja, pri čemu je ubijeno najmanje 27 ljudi, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu
JEDAN OD NAJGORIH NAPADA

VIDEO Dan prije primirja razoran udar: Deseci mrtvih u ruskim napadima na Ukrajinu

U ruskim napadima na Ukrajinu u utorak poginulo je najmanje 22 ljudi, uključujući 12 u jednom od najgorih napada ove godine, uoči ukrajinskog prijedloga da u ponoć stupi na snagu neograničeno primirje
Rusija ograničila internet uoči parade zbog straha od napada
SIGURNOSNE MJERE

Rusija ograničila internet uoči parade zbog straha od napada

Korisnici bez mreže u dijelovima grada, vlasti tvrde da je riječ o sigurnosnim mjerama zbog prijetnje iz Ukrajine
Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih
1000 KILOMETARA OD UKRAJINE

Rusija ovo ne pamti. Napadaju rojevi dronova. Ima mrtvih

Stanje je toliko katastrofalno da guverner republike Čuvašije Sergej Artamonov, razmatra da se proglasi izvanredno stanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026