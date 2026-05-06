Ukrajina: Rusija je prekršila primirje koje je Kijev započeo

"Rusija je prekršila primirje koje je Ukrajina započela u ponoć između 5. i 6. svibnja", rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na društvenoj platformi X. Sibiha je kazao da su se ruski napadi nastavili tijekom noći, uključujući jutarnje napade na gradove Harkiv i Zaporižju.

"Ovo pokazuje da Rusija odbacuje mir i njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. svibnja nemaju veze s diplomacijom", rekao je, dodajući da ruski predsjednik Vladimir Putin "jedino mari za vojne povorke, a ne i ljudske živote".

Ukrajina tvrdi da je Rusija prekršila prekid vatre koji je inicirao Kijev

Rusija je najavila primirje 8. i 9. svibnja koje se poklapa s obilježavanjem pobjede Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom povorkom na moskovskom Crvenom trgu.

Ukrajina je predstavila vlastiti prijedlog o prekidu vatre na neodređeno vrijeme od ponoći u srijedu, pozivajući Rusiju da u njemu sudjeluje. Zelenskij je rekao da će Ukrajina od točke nadalje djelovati "simetrično".

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je izdalo nekoliko upozorenja o bespilotnim letjelicama i navođenim bombama nakon ponoći. Kazalo je da je Rusija u srijedu lansirala dva balistička projektila, jednu krstareću raketu i 108 dronova od 18 sati po lokalnom vremenu.

U ruskom napadu dronom na civilni automobil je u srijedu ujutro u sjevernoj Sumskoj oblasti ubijen putnik te ranjen vozač, kazao je regionalni guverner.

U drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu, ruski dronovi su oštetili sedam privatnih zgrada, kazao je gradonačelnik.

U jugoistočnom gradu Zaporižji, gdje je u napadu u utorak ubijeno 12 osoba, ruske snage su napale industrijsku infrastrukturu, objavio je regionalni guverner rano u srijedu.

Grad Krivij Rih je također napadnut bespilotnim letjelicama koje su oštetile infrastrukturu, kazao je čelnik lokalne vojne uprave, dodajući da nitko nije ozlijeđen.

Rusija je izvela nekoliko napada na Ukrajinu u utorak, nekoliko sati prije ukrajinskog roka za početak primirja, pri čemu je ubijeno najmanje 27 ljudi, rekli su ukrajinski dužnosnici.