Uhićenja provodi PU splitsko-dalmatinska po nalogu USKOK-a
U TIJEKU UHIĆENJA
Nova akcija USKOK-a u Splitu: Više uhićenih zbog zločinačkog udruženja i krijumčarenja ljudi
Čitanje članka: < 1 min
U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je USKOK, a provodi ih Policijska uprava splitsko-dalmatinska.
Navedene radnje provode se na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela vezana za krijumčarenje ljudi u sastavu zločinačkog udruženja.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+