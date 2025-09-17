Obavijesti

News

Komentari 10
U TIJEKU UHIĆENJA

Nova akcija USKOK-a u Splitu: Više uhićenih zbog zločinačkog udruženja i krijumčarenja ljudi

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Nova akcija USKOK-a u Splitu: Više uhićenih zbog zločinačkog udruženja i krijumčarenja ljudi
Foto: 24sata

Uhićenja provodi PU splitsko-dalmatinska po nalogu USKOK-a

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je USKOK, a provodi ih Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Navedene radnje provode se na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela vezana za krijumčarenje ljudi u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025