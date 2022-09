Nova akcija USKOK-a: Uhitili Maju Šupe, sutkinju koja je oslobodila Tomu Horvatinčića

Državno sudbeno vijeće u utorak je iza 14 sati skinulo je sudački imunitet šibenskoj sutkinji Maji Šupe, nakon čega su je uhitili djelatnici PNUSKOK-a u već pripremljenoj akciji jer postoji sumnja da je primila 15 tisuća eura mita kako bi donijela oslobađajuću presudu u slučaju kontroverznog zagrebačkog poduzetnika Blaža Petrovića, piše Slobodna Dalmacija.

Šupe je najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislava Horvatničića koji je uzrokovao brodsku nesreću u kojoj je poginulo dvoje Talijana. Osim nje, uhićen je i Blaž Petrović te bivši HDZ-ov vijećnik i odvjetnik Branimir Zmijanović.

Nakon njihova uhićenja, a temeljem naloga suca istrage splitskog Županijskog suda, krenulo se u pretrage njihovih domova te poslovnih ureda. Očekuje se da tijekom srijede budu dovedeni u splitski USKOK na ispitivanje, a potom i pred suca istrage koji bi trebao odlučivati o eventualnim zahtjevima USKOK-a za određivanjem istražnog zatvora.

Bivši djelatnik MUP-a Tomas Rajner je u svibnju za Nacional rekao da je Maja Šupe tijekom 2013. bila podmićena kako bi ishodila oslobađajuću presudu za Blaža Petrovića. Rajner je nakon umirovljenja s Blažom Petrovićem godinama surađivao.

- Negdje koncem svibnja 2013. pozvao me Blaž Petrović i rekao mi da je sa sutkinjom Majom Šupe dogovorio kupnju jedne nekretnine na području općine Šibenik. Zamolio me da umjesto njega potpišem predugovor i ugovor o kupoprodaji te nekretnine. Zapravo se radilo o nekretnini koja je trebala biti kupljena od Janje Šupe. Petrović mi je rekao da se on u toj transakciji ne smije pojaviti izravno zato što je sa sutkinjom Majom Šupe dogovorio da će ga osloboditi od kaznene odgovornosti na Općinskom sudu u Šibeniku i ishoditi potvrđenje te oslobađajuće presude na Županijskom sudu za iznos od 15 tisuća eura - rekao je tada Rajner.

Protiv Petrovića se vodilo i vodi više kaznenih postupaka. U postupku u kojem mu je sudila sutkinja Maja Šupe, Blaža Petrovića se u svojstvu opunomoćenika tvrtke Gambino iz Zagreba, s Ivicom Kodžomanom, tada rukovoditeljem Pravnog, kadrovskog i općeg odjela u Upravi Hrvatskih šuma, teretilo za manipulacije zemljištem kod Tisnog. Petrovića se teretilo da je Kodžomana poticao na kazneno djelo zloporabe položaja, objavio je Nacional.

