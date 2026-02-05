FOTO Ovo je vila na Tuškancu koju su uhićeni Dicaprio i ekipa navodno na prijevaru oteli!

Bivšeg manekena Roberta Dicaprija Uskok tereti da je bio na čelu zločinačke organizacije od 14 ljudi koja se bavila organiziranjem prodaje većih količina raznih vrsta droga te pranjem novca od preprodaje te droge. Također, sumnjiče ga i da je bio "mozak" skupine prevaranata koji su se, uz pomoć krivotvorene dokumentacije, upisivali na vrijedne nekretnine.

Riječ je zapravo o dva pravca istrage, u kojima su osumnjičenici imali točne određene uloge, a zajedničko im je da je na čelu ilegalnih aktivnosti, prema mišljenju Uskoka, bio upravo Dicaprio.

Uz njega, kako smo neslužbeno doznali, policija je uhitila i njegova oca Anđelka Jotanovića te partnericu Iris Kramarić, koje se sumnjiči da su bili dio zločinačke organizacije koja se bavila preprodajom droge.

Vezano uz prijevare, kako neslužbeno doznajemo, spominju se četiri nekretnine koje se nalaze na području Paga, Šibenika, Zadra te na zagrebačkom Tuškancu. Njihova ukupna vrijednost iznosi oko pet milijuna eura. Iako su članovi skupine pokušavali prodati nekretnine na koje su se na prijevaru upisali, navodno ništa nisu uspjeli realizirati, odnosno riječ je o "mrtvom kapitalu".

Primjerice, spomenuta vila na Tuškancu s dvorištem ima skoro 1700 četvornih metara, a u zadnjih dva mjeseca je promijenila čak tri vlasnika, što već upućuje na sumnjivu aktivnost. Također je maknuta i zabilježba da prijašnja vlasnica ima pravo korištenja jer je u prosincu priložen smrtni list. Vila djeluje zapušteno, a podaci iz zemljišnih knjiga pokazuju da je nasljeđena još 2000. godine.

I otad do kraja prošle godine nije bilo nikakvih promjena vezano uz vlasništvo nad vilom. A onda kreće niz promjena. Sredinom prosinca se kao vlasnik upisuje M. O. Iz Njemačke. Uredno mu je naveden OIB i adresa, ali ono što bode u oči je da je vlasnik postao na temelju kupoprodajnog ugovora iz 2021. godine. Ako netko kupi atraktivnu nekretninu u Zagrebu, zašto bi duže od četiri godine čekao da se upiše kao vlasnik? Potom M. O. vilu prodaje za 17 dana, ovaj puta u Mađarsku, stanovitom Z. S. Iz Budimpešte. Taj Mađar je bio vlasnik vile tek sedam dana. Posljednji se kao vlasnik upisuje M. K., koji ima prebivalište u Njemačkoj. Ali otkrili smo da u Hrvatskoj ima ili vodi čak sedam tvrtki. Vlasnik vile postaje na temelju pozajmice od 686.000 eura. Na osnovu dokumenta po kojem je navodno posudio taj novac, a dug nije vraćen - upisan je kao vlasnik. Stvarni vlasnici o svemu, kako stvari stoje, nisu imali pojma.

Ravnateljstvo policije oglasilo se o kriminalističkom istraživanju vezano uz zločinačku organizaciju koja se bavila preprodajom droge.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Rijeka), u suradnji sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom te u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Zločinačko udruženje, Neovlaštena proizvodnja i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja i Pranje novca.

Sumnja se da je 38-godišnjak od listopada 2024. do početka veljače 2026. godine povezao u zajedničko djelovanje 14 osumnjičenih i druge zasad nepoznate osobe, kojima je kao zajednički cilj odredio pribavljanje znatne nepripadne materijalne dobiti kroz kontinuiranu neovlaštenu nabavu, skladištenje, posredovanje u kupoprodaji, davanje na prodaju, držanje, prijevoz te neovlaštenu prodaju kokaina, amfetamina i droge konoplje na području Primorsko-goranske županije.

Za 38-godišnjaka se sumnja da je dogovarao i financirao nabavu droge, dok je za daljnju distribuciju angažirao je kurire (36, 33, 34) koji su u najmanje pet navrata dovezli drogu na područje Rijeke i to najmanje 60 kilograma. Osumnjičeni 60-godišnjak je bio zadužen za preuzimanje droge od kurira te prevoženje droge do sigurnih mjesta za skladištenje kod drugih osumnjičenih (59, 33). Članovi organizacije (33, 37, 42-godišnjakinja, 43, 40 i 33-godišnjakinja) bili su zaduženi za daljnju distribuciju droge na području Rijeke i šire okolice.

Za 60-godišnjaka se sumnja da je imao ulogu prikupljanja novca od osumnjičenih (33, 43, 37, 40). Novac je po prethodnom dogovoru predao 33-godišnjakinji, a ona potom 38-godišnjaku, ili je prikupljeni novac izravno predavao osumnjičenom 46-godišnjaku, inače zaposleniku poduzeća autobusnog prijevoza. Osumnjičeni 46-godišnjak je, u dogovoru sa 38-godišnjakom, novac slao redovnim autobusnim linijama na relaciji Rijeka-Zagreb. Za preuzimanje novca 38-godišnjak je angažirao 33-godišnjaka koji je novac preuzimao na autobusnom kolodvoru i predavao ga 38-godišnjaku. 46-godišnjak je u nekoliko navrata, u dogovoru s 38-godišnjakom, novac uplaćivao na svoj tekući račun. Tako su organizator i članovi krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem stekli nepripadnu imovinsku koristi od najmanje 100.000,00 eura koju su dijelili sukladno ulogama u zločinačkom udruženju.

Tijekom kriminalističkog istraživanja evidentirano je ukupno 10 zapljena u kojima je zaplijenjeno 780 grama kokaina, 1574 grama amfetamina, 705 grama hašiša, 70 grama psilobicina, 6700 grama marihuane, 869 grama ectasya, 189 grama MDMA te 2789 grama zasad nepoznate materije.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena USKOK-u.

Evo što su o skupini priopćili iz Uskoka.

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 14 hrvatskih državljana (1988., 1966., 1993., 1990., 1993., 1989., 1983., 1980., 1986., 1967., 1984., 1993., 1985., 1993.) i jednog državljanina Bosne i Hercegovine (1992.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, omogućavanje trošenja droga te pranja novca.

Osnovano se sumnja da je I. okr., od listopada 2024. do početka veljače 2026. godine okupio i povezao u zajedničko djelovanje II. do X. okr., XII., XIII. i XV. okr. te druge zasad nepoznate osobe radi kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom kokaina, amfetamina, MDMA, ecstasya i droge konoplje. Radi realizacije navedenog je I. okr. dogovarao i financirao nabavu kokaina, amfetamina i droge konoplje te prijevoza droge s područja Zagrebačke županije do Rijeke za što je angažirao kurire - III., IV. i XII. okr. koji su u najmanje pet navrata prevezli najmanje 60 kilograma navedene droge. Za preuzimanje droge od kurira bio je zadužen II. okr. koji je drogu prevozio do sigurnih mjesta za skladištenje kod V. i X. okr., dok su III., VI., VII., IX., XI. i XIII. okr. drogu vagali, prepakiravali i miješali s punilima u manje pakete radi daljnje distribucije na području Rijeke i šire okolice.

Jednom tjedno je II. okr., prema dogovoru, od III., VI. VII., i IX. okr. preuzimao zaradu od prodaje droge te je novac predavao XV. okr. koja ga je predavala I. okr., a osim toga je II. okr. dio zarade od prodaje na autobusnom kolodvoru u Rijeci predavao VIII. okr. - djelatniku prijevozničkog poduzeća koji je novac slao redovnim autobusnim linijama na relaciji Rijeka-Zagreb. Za preuzimanje novca I. okr. je angažirao III. okr. s time da je u nekoliko navrata VIII. okr., u dogovoru s I. okr., novac uplaćivao na svoj tekući račun. Članovi zločinačkog udruženja su krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 100.000,00 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju.

Nadalje se osnovano sumnja da je XIV. okr. 14. ožujka 2025. u Omišlju od II. okr. kupio najmanje 300 grama amfetamina za 1.600,00 eura radi daljnje prodaje krajnjim konzumentima na ilegalnom narko-tržištu.

Također se osnovano sumnja da je VIII. okr., od 17. rujna do 8. listopada 2025. u Rijeci, u cilju prikrivanja podrijetla novca pribavljenog krijumčarenjem i prodajom droge, znajući za porijeklo novca kojeg je primio od II. okr., u više navrata uplatio najmanje 6.050,00 eura na svoj tekući račun koji je koristio za primanje osobnog dohotka i sva druga privatna plaćanja zbog čega su uplaćeni novčani iznosi odavali dojam legalnosti.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 11 okrivljenika, dok se jedan okrivljenik od ranije nalazi u istražnom zatvoru, a za ostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.