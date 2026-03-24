Ovo je uhićeni bivši HDZ-ov načelnik općine Gradina, Uskok privodi ljude u Slatini i Zadru

Policijska uprava virovitičko-podravska, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Virovitičko-podravske i Zadarske županije, odnosno na području Slatine i Zadra.

Akcija obuhvaća više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a provode ga policijski službenici Službe kriminalističke policije.

Kako se neslužbeno doznaje, uhićen je bivši HDZ-ov načelnik općine Gradina, Marko Ajček.

Državna revizija je još 2021. godine upozorila na loše poslovanje Gradine dok je Ajček bio načelnik. Tad su utvrdili da je plaćao račune bez ikakve popratne dokumentacije, a isti račun od preko milijun i pol kuna je platio dva puta! Zbog toga su državni revizori poslovanje općine pod Ajčekom ocijenili nepovoljnim i ustvrdili da posluju nezakonito.

Tad je u javnost dospjela i informacija da vrtić, kojeg su sagradili, ne radi jer Općina nije imala za režije. Utvrdili su da dio računa koje je Općina platila uopće nemaju potpis, a ostale je potpisivao samo on. Već spomenuto duplo plaćanje istog računa, prema nalazu Državne revizije, odnosi se na poslove održavanja nerazvrstanih cesta iz 2019. godine. Ukupno je platio oko tri i pol milijuna kuna, a na računima nema mjesta rada, vremena obavljanja posla, nema zapisnika o primopredaji niti dokumentacije koja dokazuje da je posao zaista obavljen. Da stvar bude još gora, tvrtka koja je navodno obavila posao, je vrlo brzo otišla u stečaj i brisana je iz Sudskog registra.

Kad je došla nova vlast, angažirali su neovisne revizore jer je navodno 70 posto prihoda općine bilo blokirano zbog dugova.

Šteta za općinu je, neslužbeno doznajemo, oko milijun i 300 tisuća eura. Inače, ovogodišnji proračun općine je 2,53 milijuna.

Nakon dovršetka istraživanja, policija će protiv osumnjičenika podnijeti kaznene prijave USKOK-u. USKOK će potom, nakon ispitivanja osumnjičenih, donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju te o svemu pravodobno obavijestiti javnost.