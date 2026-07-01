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zdravstvo

Nova bitka u Saboru: Možemo želi istražiti poslovanje Medikola, Vlada to odbija

Piše HINA,
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Nova bitka u Saboru: Možemo želi istražiti poslovanje Medikola, Vlada to odbija
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Hrvatski sabor u četvrtak će raspraviti prijedlog Kluba Možemo! o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju poliklinike Medikol s HZZO-om i nadležnim državnim tijelima te mogućim nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga

Klub Možemo! u ožujku je uputio prijedlog odluke, koji je potpisima podržao i dio zastupnika SDP-a, o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju Poliklinike Medikol s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) i nadležnim državnim tijelima te o mogućim institucionalnim propustima i nezakonitostima u ugovaranju i financiranju dijagnostičkih zdravstvenih usluga, osobito PET/CT pretraga, koje se financiraju sredstvima HZZO-a iz državnog proračuna.

Kako su istaknuli, istražnim povjerenstvom utvrdili bi se razlozi dugotrajnog izostanka ulaganja u PET/CT uređaje u javnom zdravstvenom sustavu i je li bilo nezakonitosti, zlouporabe položaja ili sukoba interesa. Također bi se utvrdila politička i institucionalna odgovornost za moguće štetne odluke te predložile mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.

Vlada je taj prijedlog na jučerašnjoj sjednici odbila i isto predložila Saboru neprihvatljivim ocijenivši zadiranje u nadležnost tijela kaznenog progona. Osim toga, iz Vlade su naveli da je pitanje utvrđivanja postojanja sukoba interesa uređeno posebnim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa te da postoji neovisno tijelo - Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Kažu i da je je obveza pridržavanja pozitivnih propisa utvrđena Ustavom.

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Iz Vlade su napomenuli i da su cijene postupaka koje plaća HZZO jednake bez obzira na to provode li se u javnoj ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi.

Saborski Odbor za zdravstvo danas je većinom glasova vladajućih zastupnika također odbio inicijativu Kluba Možemo! i njihove zastupnice, a ujedno predsjednice tog odbora Ivane Kekin da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om.

Sabor će prije rasprave o inicijativi Možemo raspraviti godišnje izvješće o obrani za 2025. i odluku o povlačenju pripadnika Oružanih snaga RH iz misije potpore miru „NATO misija u Iraku“. Slijedom odluke Vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu svi pripadnici te misije su povučeni iz Iraka, a misija nastavlja djelovanje u reduciranom obliku iz Zapovjedništva Napulj. 

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