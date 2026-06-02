I KBC Rijeka odgovorio Kekin oko dostupnosti PET/CT uređaja

Iz KBC-a Rijeka u utorak su reagirali na izjave saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin u Rijeci, ustvrdivši da pacijenti te bolnice već 17 godina imaju osiguranu pravodobnu dostupnost PET/CT bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om te da je pregled za pacijente s valjanom uputnicom besplatan.

Također ističu da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao da je usluga u javnom sustavu.

Kekin je na riječkom Korzu pozvala građane da potpišu peticiju za hitnu nabavku PET/CT uređaja za javne bolnice, pa tako i za KBC Rijeka.

Kazala je kako je u toj javnoj bolnici već 17 godina privatni PET/CT uređaj tvrtke Medikol, jedini u tom dijelu Hrvatske, ne samo za građanke i građane Rijeke, nego za sve građane i građanke Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na tvrdnje Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije riječkoj bolnici iz KBC-a su odgovorili da između KBC-a Rijeka i tvrtke Medikol trenutno ne postoje nepodmirena međusobna potraživanja.

Oglasili su se i iz Medikola ustvrdivši da Kekin "sustavno bez dokaza javno napada privatni zdravstveni sektor u Republici Hrvatskoj, netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni, pa čak i jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava".

Kažu kako su se vezano uz KBC Rijeku u nekoliko navrata očitovali što je dostupno na web stranici Medikola.

"Održivi razvoj sustava zdravstva moguć je isključivo kroz suradnju, a ne suprotstavljanje javnog i privatnog sektora koji djeluju u jedinstvenom zdravstvenom sustavu. Pacijenti nikad ne smiju patiti ili ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politizacije i pojednostavljivanja složenih sustavnih pitanja", poručili su.