Obavijesti

News

Komentari 4
TVRDE: NEMA ČEKANJA

I KBC Rijeka odgovorio Kekin oko dostupnosti PET/CT uređaja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
I KBC Rijeka odgovorio Kekin oko dostupnosti PET/CT uređaja
Konferencija za medije Ivane Kekin "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!" u Rijeci | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na tvrdnje Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije riječkoj bolnici iz KBC-a su odgovorili da između KBC-a Rijeka i tvrtke Medikol trenutno ne postoje nepodmirena međusobna potraživanja.

Iz KBC-a Rijeka u utorak su reagirali na izjave saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin u Rijeci, ustvrdivši da pacijenti te bolnice već 17 godina imaju osiguranu pravodobnu dostupnost PET/CT bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om te da je pregled za pacijente s valjanom uputnicom besplatan.

Također ističu da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao da je usluga u javnom sustavu.

KORISTE MEDIKOLOV KBC Split nakon prozivki Kekin: 'Nabava ciklotrona i PET/CT-a nam je apsolutni prioritet...'
KBC Split nakon prozivki Kekin: 'Nabava ciklotrona i PET/CT-a nam je apsolutni prioritet...'

Kekin je na riječkom Korzu pozvala građane da potpišu peticiju za hitnu nabavku PET/CT uređaja za javne bolnice, pa tako i za KBC Rijeka.

Kazala je kako je u toj javnoj bolnici već 17 godina privatni PET/CT uređaj tvrtke Medikol, jedini u tom dijelu Hrvatske, ne samo za građanke i građane Rijeke, nego za sve građane i građanke Primorsko-goranske i Istarske županije.

Na tvrdnje Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije riječkoj bolnici iz KBC-a su odgovorili da između KBC-a Rijeka i tvrtke Medikol trenutno ne postoje nepodmirena međusobna potraživanja.

Oglasili su se i iz Medikola ustvrdivši da Kekin "sustavno bez dokaza javno napada privatni zdravstveni sektor u Republici Hrvatskoj, netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni, pa čak i jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava".

OPTUŽILA HDZ Kekin: 'KBC Split već 18 godina plaća PET/CT uređaj Medikolu'
Kekin: 'KBC Split već 18 godina plaća PET/CT uređaj Medikolu'

Kažu kako su se vezano uz KBC Rijeku u nekoliko navrata očitovali što je dostupno na web stranici Medikola.

"Održivi razvoj sustava zdravstva moguć je isključivo kroz suradnju, a ne suprotstavljanje javnog i privatnog sektora koji djeluju u jedinstvenom zdravstvenom sustavu.  Pacijenti nikad ne smiju patiti ili ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politizacije i pojednostavljivanja složenih sustavnih pitanja", poručili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Novi ruski napadi dronovima na Ukrajinu: Najmanje petero mrtvih, deseci ranjenih u Kijevu
OZLIJEĐENO I DIJETE

Novi ruski napadi dronovima na Ukrajinu: Najmanje petero mrtvih, deseci ranjenih u Kijevu

Ruski projektil pogodio je 24-katnicu u Kijevu, a pod ruševinama bi mogli biti zatrpani stanari. Napadi su pogodili i Dnjepar te Harkiv, gdje je ozlijeđeno i dijete
Sutra samo kratko smirivanje, srijeda opet donosi obilnu kišu
PREVRTLJIVI LIPANJ

Sutra samo kratko smirivanje, srijeda opet donosi obilnu kišu

Početak lipnja donosi nam prevrtljivo vrijeme pa nakon današnje kiše, utorak donosi smirivanje, ali srijeda opet kišu i to obilniju ponegdje
UHIĆEN MARKO MARTINJAK Hrvatski borac glavom u glavu nokautirao čovjeka na turniru!
POLICIJA OBJAVILA

UHIĆEN MARKO MARTINJAK Hrvatski borac glavom u glavu nokautirao čovjeka na turniru!

Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026