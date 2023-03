Nova bomba u Rijeci, radnici je pronašli na gradilištu: 'Mislili smo da je riječ o starom bojleru'

Na gradilištu kod Mlake nedaleko Rijeke pronađena je još jedna bomba, izvijestila je primorsko-goranska policija. Radnik je staru zahrđalu bombu iz Drugog svjetskog rata iskopao bagerom. Gradilište se nalazi u blizini nekadašnje tvornice Torpedo i starih postrojenja rafinerije nafte, javlja RTL.

- Odmah po dojavi na mjesto događaja upućeni su policijski službenici nadležne policijske postaje, kao i stručno osposobljeni djelatnici za protueksplozijsku zaštitu, koji su utvrdili da je riječ o avionskoj bombi zaostaloj iz 2. svjetskog rata - priopćila je policija.

U blizini gradilišta su veliki trgovački centar, osnovna škola, crkva i glavna prometnica koja centar spaja sa zapadnim dijelom Rijeke. Cijelo područje osigurava policija.

Bomba je visoka 90 cm, a promjera je 40 cm.

'Ogradili sve u krugu 50 metara'

Martin Abramović, predstavnik Hrvatskih cesta za Danas kaže da su je uočili radnici tijekom iskopa kružnog raskrižja. Bagerist uočio da je nešto iskopano, mislio da je stari bojler, ali primijetio da liči na bombu pa je to dojavio poslovođi, on inženjeru, a on je onda pozvao MUP.

- Ograđeno je kompletno sve u krugu 50 m od naprave, staju svi radovi, sve što proizvodi vibracije, na minimum je ograničeno i kretanje pješaka. Dok se ne ukloni, nema ništa od strojeva - kazao je i dodao da to neće utjecati na dinamiku posla.

Bombu su pronašli između stupova za bukobrane. Abramović smatra da će MUP pričekati par dana nakon uklanjanja mine u luci, a onda sigurno ukloniti i ovu bombu.

