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VRIJEME ZA PROMJENE

NOVA DIREKTIVA EU Mijenja se transparentnost plaća, više se iznos neće skrivati u oglasima!

Piše 24sata,
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NOVA DIREKTIVA EU Mijenja se transparentnost plaća, više se iznos neće skrivati u oglasima!
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Nova Direktiva EU o transparentnosti plaća trebala bi donijeti promjene u zapošljavanju, no brojne zemlje članice, uključujući Hrvatsku, kasne s njenom implementacijom.

Godinama je ključno pitanje pri traženju posla - kolika je plaća - ostajalo tajnom do kraja selekcije. Toj praksi, koja potiče nejednakost, na kraj bi trebala stati nova Direktiva EU o transparentnosti plaća. Iako je rok za primjenu istekao 7. lipnja, većina zemalja članica, uključujući Hrvatsku, kasni s provedbom.

Među velikim gospodarstvima, Italija je jedina u potpunosti implementirala direktivu, a rezultati su dramatični. Prema podacima platforme Indeed, udio oglasa koji navode plaću u Italiji je skočio s 26 posto u srpnju prošle godine na čak 61 posto u srpnju ove godine. Time je po prvi put pretekla i dugogodišnjeg lidera, Ujedinjeno Kraljevstvo (60 posto).

​- Italija se nameće kao predvodnik, a podaci sugeriraju da regulativa donosi stvarne promjene - komentirao je Pawel Adrjan, direktor ekonomskih istraživanja u Indeedu.

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Velike ekonomije zaostaju, sindikati ogorčeni

Dok Italija napreduje, druge ključne zemlje EU značajno zaostaju. U Njemačkoj samo 14 posto oglasa nudi informaciju o plaći, a u Španjolskoj 18 posto. Francuska je na 43 posto. Kašnjenje je izazvalo oštru reakciju Europske konfederacije sindikata (ETUC), čija je glavna tajnica Esther Lynch nepoštivanje roka nazvala "izdajom zaposlenih žena". Jaz u plaćama u EU 2024. godine iznosio je 11,1 posto.

​- Tajnost plaća daje svu moć poslodavcu i ostavlja žene i njihove sindikate bez osnovnih informacija potrebnih da se izbore za sebe - istaknula je.

Direktiva nalaže poslodavcima da moraju navesti početnu plaću ili raspon u oglasu te im zabranjuje ispitivanje kandidata o platnoj povijesti. Zaposlenici dobivaju i pravo tražiti informacije o prosječnim plaćama za slične poslove. No, otpor je očit. Istraživanje u Irskoj, koja također kasni s primjenom, jasno pokazuje da se više od polovice tvrtki osjeća neugodno zbog razgovora zaposlenika o plaćama, a samo petina vjeruje da će promjene imati pozitivan učinak. Iako se ne očekuje da će udio oglasa s plaćom doseći sto posto, trend je nedvojbeno uzlazni.

*uz korištenje AI-ja
 

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