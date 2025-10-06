Nova glavobolja za Ruse. Gori najveći naftni terminal na Krimu

Ukrajinski dronovi izveli su napad tijekom noći 6. listopada na ruski naftni terminal u Feodosiji, u okupiranom Krimu, izvijestio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind.

Terminal u Feodosiji, koji se nalazi oko 250 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine, najveće je skladište goriva na Krimu i ima kapacitet do 250.000 tona. Opskrbljuje ruske vojne snage.

Eksplozija je izazvala veliki požar vidljiv kilometrima daleko, a dodatne eksplozije prijavljene su i u blizini zračnih baza Saki i Kacha. Posljednji napad na isti objekt Ukrajina je izvela u listopadu 2024., nakon čega su lokalne ruske okupacijske vlasti proglasile izvanredno stanje.

Ovaj napad dolazi usred pojačane ukrajinske kampanje protiv ruske energetske infrastrukture. Prema Kommersantu, nestašice goriva pogoršavaju se diljem okupiranog Krima i Sevastopolja – čak 50% benzinskih postaja obustavilo je prodaju benzina do kraja rujna.

Podaci s oko 17.000 benzinskih postaja pokazuju da je Južni savezni okrug (u koji Rusija ubraja i okupirani Krim) među najpogođenijima, s više od 14% postaja koje su zaustavile prodaju goriva.

Nestašice dolaze nakon niza ukrajinskih napada dronovima na ruske rafinerije od kolovoza. Prema Financial Timesu, 16 od 38 ruskih rafinerija pogođeno je od kolovoza 2025., zbog čega je izvoz dizela pao na najnižu razinu od 2020.