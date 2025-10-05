Obavijesti

OPET

Ukrajinci HIMARS-ima zdrmali Belgorod. Grad ostao bez struje

Piše Filip Sulimanec,
Ukrajinci HIMARS-ima zdrmali Belgorod. Grad ostao bez struje
Prema prvim nepotvrđenim informacijama, Ukrajinci su grad bombardirali američkim HIMARS-ima koji su smješteni na području Harkiva. Prema informacijama lokalnog Telegram kanala „Pepeo“, gori trafostanica „Luč“

Kasno navečer 5. listopada ukrajinska vojska granatirala je Belgorod. Nekoliko minuta kasnije, guverner Vjačeslav Gladkov obratio se građanima putem društvenih mreža.

 - Nije dobra večer, nažalost, za Belgorod i Belgorodski okrug, a zasad ne znamo ni za koliko još naselja u Belgorodskoj oblasti. Još jedno noćno granatiranje. Došlo je do oštećenja u elektroenergetskoj mreži. Sve hitne ekipe već su na terenu. I ja idem na mjesto udara.  Sada ćemo procijeniti razmjere onoga što se dogodilo - oglasio se Gladkov.

Prema prvim nepotvrđenim informacijama, Ukrajinci su grad bombardirali američkim HIMARS-ima koji su smješteni na području Harkiva. Prema informacijama lokalnog Telegram kanala „Pepeo“, gori trafostanica „Luč“.

Obje strane već neko vrijeme udaraju po energetskoj infrastrukturi kako bi što više ometali civilan život. Mete napada su energetska postrojenja, naftne rafinerije, plinovodi, elektrane itd.

