Obavijesti

News

Komentari 1
'NESTRUČNO RUKOVANJE'

Nova Gradiška: Dječak (14) ranio 16-godišnjaka zračnom puškom! Ima lakše ozljede...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nova Gradiška: Dječak (14) ranio 16-godišnjaka zračnom puškom! Ima lakše ozljede...
Foto: Sanjin Strukic

Dječak je zadobio lakšu ozljedu noge, a policija je oružje oduzela od oca koji ga je legalno posjedovao

Admiral

Na području Nove Gradiške lakše je ozlijeđen 16-godišnjak nakon što je u njega, kako je pokazala policijska istraga, pucao 14-godišnjak zračnom puškom. Liječnička pomoć pružena mu je u subotu oko 10 sati u bolnici u Novoj Gradiški, a o događaju je potom obaviještena policija, izvijestila je PU brodsko-posavska.

Iako je dojava zaprimljena u subotu, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se incident zbio dva dana ranije. Prema informacijama iz policijskog izvješća, maloljetnik je zbog nestručnog rukovanja zračnom puškom ispalio metak koji je pogodio 16-godišnjaka u nogu. U bolnici su ozljede okarakterizirane kao lakše.

PALE I PRIJETNJE Drama u Ražinama: Muškarac i žena se potukli kod pruge
Drama u Ražinama: Muškarac i žena se potukli kod pruge

Policija je zračnu pušku privremeno oduzela od 57-godišnjeg oca dječaka koji je pucao. Muškarac je oružje posjedovao zakonito, uz urednu prijavu.

Iz policije navode kako nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti ovog slučaja. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: 'SAD neće upasti u isti mulj kao prije...'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika: 'SAD neće upasti u isti mulj kao prije...'

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026