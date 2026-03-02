Nova Gradiška: Dječak (14) ranio 16-godišnjaka zračnom puškom! Ima lakše ozljede...

Na području Nove Gradiške lakše je ozlijeđen 16-godišnjak nakon što je u njega, kako je pokazala policijska istraga, pucao 14-godišnjak zračnom puškom. Liječnička pomoć pružena mu je u subotu oko 10 sati u bolnici u Novoj Gradiški, a o događaju je potom obaviještena policija, izvijestila je PU brodsko-posavska.

Iako je dojava zaprimljena u subotu, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se incident zbio dva dana ranije. Prema informacijama iz policijskog izvješća, maloljetnik je zbog nestručnog rukovanja zračnom puškom ispalio metak koji je pogodio 16-godišnjaka u nogu. U bolnici su ozljede okarakterizirane kao lakše.

Policija je zračnu pušku privremeno oduzela od 57-godišnjeg oca dječaka koji je pucao. Muškarac je oružje posjedovao zakonito, uz urednu prijavu.

Iz policije navode kako nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti ovog slučaja.