Obavijesti

News

Komentari 0
ODUZELA JOJ PREDNOST

Nova Gradiška: U sudaru dva automobila ozlijeđena žena

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nova Gradiška: U sudaru dva automobila ozlijeđena žena
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija protiv 57-godišnjakinje podnosi kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

Do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđena žena došlo je u četvrtak oko 13 sati u Novoj Gradiški u Ulici bana Ivana Mažuranića.

- Naime, 57-godišnjakinja se osobnim automobilom uključivala u promet s južne strane navedene ulice, a da pri tome nije propustila osobni automobil kojim je upravljala 58-godišnjakinja (na cesti s prednošću prolaska), pri čemu je došlo do sudara između ta dva vozila.
Od udara 58-godišnjakinja je s automobilom prešla na travnatu površinu sa sjeverne strane te je udarila u hidrant i u daljnjem kretanju sletjela u odvodni kanal - objavila je policija.

U prometnoj nesreći teže je ozlijeđena 58-godišnjakinja te je nakon pružene liječničke pomoći u Novoj Gradiški puštena na kućnu njegu.

Policija protiv 57-godišnjakinje podnosi kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'
OBLJETNICA TRAGEDIJE

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...
Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!
POGLEDAJTE POPIS

Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!

Za iznose duga od milijun eura i više od tog iznosa država tereti ukupno 11 obrtnika i drugih pojedinaca s registriranim malim biznisom, za dug od 500 tisuća eura i iznad toga daljnjih 16 građana...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025