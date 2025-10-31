Nova Gradiška: U sudaru dva automobila ozlijeđena žena

Do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđena žena došlo je u četvrtak oko 13 sati u Novoj Gradiški u Ulici bana Ivana Mažuranića.

- Naime, 57-godišnjakinja se osobnim automobilom uključivala u promet s južne strane navedene ulice, a da pri tome nije propustila osobni automobil kojim je upravljala 58-godišnjakinja (na cesti s prednošću prolaska), pri čemu je došlo do sudara između ta dva vozila.

Od udara 58-godišnjakinja je s automobilom prešla na travnatu površinu sa sjeverne strane te je udarila u hidrant i u daljnjem kretanju sletjela u odvodni kanal - objavila je policija.

U prometnoj nesreći teže je ozlijeđena 58-godišnjakinja te je nakon pružene liječničke pomoći u Novoj Gradiški puštena na kućnu njegu.

Policija protiv 57-godišnjakinje podnosi kaznenu prijavu zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.