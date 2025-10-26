Nova Gradiška: Vozio sa skoro dva promila alkohola u krvi. Nema ni vozačku dozvolu...

Policijski službenici Policijske postaje Nova Gradiška su ovog vikenda prilikom nadzora i kontrole prometa u Novoj Gradiški u Frankopanskoj ulici zaustavili i kontrolirali osobni automobil požeških registracijskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnjak.

Izvršenim alkotestiranjem u njegovom organizmu je očitana koncentracija alkohola u iznosu od 1,92 promila, a daljnjim provjerama je utvrđeno da upravlja automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima „B“ kategorije.

Temeljem Prekršajnog zakona isti je uhićen i priveden u prostorije policijske postaje gdje je pregledan od medicinskih djelatnika, koji su utvrdili da je sposoban za daljnje zadržavanje i postupak.

Protiv 36-godišnjaka je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, stalna služba u Novoj Gradiški zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.