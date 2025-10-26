VIDEO Vozač koji je pijan vozio studente busom do Opatije kažnjen s 45 dana zatvora!

Vozač autobusa, koji je pod utjecajem alkohola prevozio skupinu studenata, u nedjelju je doveden na prekršaji odjel Općinskog suda u Rijeci gdje mu je izrečena zatvorska kazna od 45 dana i zabrana vožnje D kategorije u trajanju od dvije godine. Policijska uprava primorsko- goranska je izvijestila da su policijski službenici po dojavi u subotu na području Ravne Gore zatekli vozača autobusa zagrebačkih registracijskih oznaka koji je prevozio skupinu studenata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Pijani vozač vozio studente do Opatije | Video: Čitatelj 24sata

Utvrđeno je da je riječ o 40-godišnjem hrvatskom državljaninu kod kojeg je uporabom alkometra izmjerena koncentracija alkohola od 2,02 g/kg. Vozač je uhićen i zadržan u službenim prostorijama policije do prestanka djelovanja alkohola.

Uz zatvorsku kaznu i dvogodišnju zabranu vožnje vozilima D kategorije do pravomoćnosti presude donijeta je i mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole svih kategorija, naveli su iz policije.

'Skoro smo sletjeli s mosta'

Studenti koji su bili u autobusu poslali su nam snimku i prepričali što su doživjeli na putu za Opatiju...

- Kad smo krenuli on je lelujao cestom, a kako je bilo maglovito, prvo smo mislili da ne vidi. Bilo nam je sve čudnije i čudnije s vremenom. Skoro dva kamiona je pokupio, u jednom trenutno smo bili na rubu mosta, skoro sletjeli. Tad smo digli paniku. Lagali smo da je ljudima na kraju busa loše, pa je ugasio grijanje - ispričala nam je studentica.

- Derali smo se da stane na zaustavnu traku. Odbijao je. Govorili smo mu da mora stati na idućem odmorištu. Stao je kod Kupjaka. Tamo je stao i pobjegao iz busa i sakrio se iza kamiona. Mi smo pozvali odmah policiju. Bilo nas je strah. Oni su ga našli u grmlju, u džepu je imao votku i sokiće - ispričala nam je studentica.

Pijani vozač će dobiti otkaz

Nazvali smo i Fijaker travel, prijevoznika koji je organizirao put. Kazali su nam da su o incidentu saznali iz našeg medija.

- Saznali smo sve preko vijesti. Ne znam što da kažem. Ujutro nije bio pijan, ja ne mogu davati alkotest vozačima. Ne znam ni sam što da kažem. Otišao sam do policije, po studente je stigao drugi vozač. Vozač će vjerojatno dobiti otkaz - rekli su nam kratko.