Nova grupa širi strah po Europi. Pale sinagoge, povezuje ih se s iranskim ćelijama na kontinentu

Rat na Bliskom istoku potegnuo je pitanje terorizma, koji bi uz poskupljenja zbog Hormuza mogao biti najveća prijetnja za svakodnevni život van granica Srednjeg istoka.

Nedavno je u razgovoru za 24sata, austrijski stručnjak za ekstremizam Heiko Heinisch skrenuo pažnju na napade na židovske škole i sinagoge u Belgiji i Nizozemskoj te otkrio da je londonska policija uhitila ljude zbog sumnje u špijunažu u korist Irana.

U istom tom Londonu, dogodili su se napadi na sinagoge, za koje se smatra da ih je sprovela grupa Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia koja se dovodi u veze s Iranom, piše Telegraph.

Do prije tri tjedna malo tko je čuo za Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia. Nije bilo unosa ni u jednoj bazi podataka o borbi protiv terorizma, nijednog Telegram kanala, prisutnosti na društvenim mrežama niti povijesti aktivnosti.

No, u ponedjeljak je ta grupa, koja ima veze s iranskom mrežom posrednika i čije ime znači „Islamski pokret sljedbenika Pravog“, podijelila snimke gorućih ambulantnih vozila ispred sinagoge u Londonu, s vlastitim logom na Telegramu.

Čini se da je to njezin najnoviji napad.

Ranije ovog mjeseca, izraelski dužnosnici koji rade na suzbijanju antisemitizma širom svijeta počeli su uočavati potencijalnu novu prijetnju.

Tijekom šest dana, ministarstvo za dijasporu identificiralo je poveznice između odvojenih napada u Belgiji, Nizozemskoj i Grčkoj. U posebnom izvještaju, koji je vidio The Telegraph, ministarstvo je prikazalo uspon najnovijeg iranskog terorističkog posrednika u Europi.

Unatoč naporima da se prikrije pripadnost, postoje određeni znakovi da je skupina dio iranske mreže poznate kao "Osovina otpora“. Također, vjeruje se kako je skupina povezana s ranijim napadima u Belgiji, Nizozemskoj i Grčkoj.

Eksplozija je 9. ožujka ujutro probila pročelje sinagoge u Belgiji te razbila prozore preko puta ulice. Dva dana kasnije, skupina je preuzela odgovornost za drugi napad u Grčkoj, objavivši snimku na kojoj dvoje ljudi bježi s mjesta eksplozije za koju je tvrdila da je ciljala židovski objekt u Ateni. Treći napad dogodio se u petak 13. ožujka kada je zapaljena sinagoga u Rotterdamu.

Nizozemska policija uhitila je četvoricu mladića pod sumnjom da su sudjelovali u napadu. "Ovo je posljednje upozorenje svim narodima svijeta, a posebno u Europskoj uniji. Odmah se distancirajte od svih američkih i cionističkih interesa, objekata i onoga što je s njima povezano", objavila je skupina u nedjelju, prije napada u Londonu u ponedjeljak. Naime, tamo su zapaljena četiri ambulantna vozila službe koja od 1979. pruža besplatnu hitnu medicinsku pomoć židovskoj zajednici. Eksplodiralo je više boca s kisikom te su razbijeni prozori u susjednoj stambenoj zgradi.