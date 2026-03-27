Za luksuz se ima, za skijaše ne: Vedran Pavlek je svojoj tvrtki 'posudio' oko dva milijuna eura

Moj klijent nije u bijegu, rekla je za 24sata odvjetnica Vedrana Pavleka, Laura Valković. Pavlek je, prema zadnjim informacijama, u Istanbulu i trebao bi se sam vratiti. Kako piše RTL, po nalogu USKOK-a do njega su došle njihove turske kolege. Pretresli su ga i oduzeli su mu mobitele. Uskok je za njega, kao i za Damira Raosa, Martinu Streženičku, Georga Eugena Mausera te Boženu Mejić Hrvoj zatražio istražni zatvor. No kako nije u državi, sud će za njim raspisati europski uhidbeni nalog. Kao i za Mauserom. Nenad Eror, bivši glasnogovornik, neće u istražni zatvor. Dijelom jer ima više od 70 godina, a dijelom jer je, kako neslužbeno doznajemo, navodno sve priznao u sat i pol što je odgovarao na Uskokova pitanja u četvrtak.

Prodaje li vilu ili ne?

Slučaj izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što se tereti sve navedene, poprima razmjere špijunskih romana. Poput, primjerice, kolekcije knjiga o Jamesu Bondu, koja se može vidjeti na fotografijama navodne Pavlekove luksuzne vile na Ibizi. Ovo španjolsko otočje zaista je raj za ljude koji izbjegavaju legalno poslovanje jer je u proteklim danima adresa njegove tvrtke, Casa Buganvilla, sve medije vodila na jednu "omanju" kuću s bazenom koja je zaista odgovarala opisu Pavlekove vile. U petak ujutro pojavile su se dvije informacije: da Pavlek prodaje vilu za osam milijuna eura i da ju je Pavlek već prodao. Njegova odvjetnica o tome ne zna ništa, pa smo stupili u kontakt s agenticom za nekretnine koja je zadužena za prodaju kuće za koju dio medija tvrdi da je Pavlekova.

Ljubazna žena nam je dala točnu adresu i rekla da je trenutačni vlasnik danski financijaš koji je tu kuću kupio za svoje sinove, koji mu više, eto, ne dolaze jer im se više sviđa kuća u Andori. Kako španjolski katastar nije otvoren poput hrvatskog, platili smo njihovu državnu naknadu za informaciju je li spomenuta kuća ipak Pavlekova. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Pavlek tvrtki posudio 1,9 milijuna eura

Pavlekova tvrtka Casa Buganvilla na pomodnom španjolskom otoku Ibiza je registrirana za građenje, prodaju i upravljanje vilama. Ekskluzivno smo dobili i izvješća o poslovanju za 2023. i 2024. godinu, koja su više nego zanimljiva. Podatke o prihodima i bilanci dobili smo od španjolskih vlasti, a podaci za 2025., kao i u Hrvatskoj - još nisu dostupni. U te dvije godine Pavlekova tvrtka nije imala zaposlene, ali niti prihode niti rashode. Na kraju 2024. godine je na računu tvrtke bilo nešto manje od 3000 eura. Međutim, imovina tvrtke se u godinu dana povećala s vrijednosti od 1,7 milijuna eura na imovinu vrijednu 2,7 milijuna eura. Riječ je o imovini koja može biti zemljište ili objekt. To implicira da je preko tvrtki gradio ili renovirao svoju vilu u tim godinama.

Najzanimljiviji je dio da je tvrtka dugovala 2,9 milijuna eura, ali ne banci ili nekoj drugoj instituciji, nego svom vlasniku. Dakle, Pavlek je svojih 2,9 milijuna eura koji su stigli i od izvlačenja novca iz Skijaškog saveza unio u tvrtku. Uskok je, pak, u svom priopćenju ustvrdio da je za gradnju vile potrošeno 1,9 milijuna eura izvučenog novca iz Skijaškog saveza. Taj račun podmirila je tvrtka Alpine Sport Services Inc. Martine Streženičke. Uskok je opisao i što je sve Pavlek navodno radio te kako su operirali, a sve je navodno počelo još 2014. godine i prostire se kroz 12 zemalja.

Drugim riječima, mreža je puno veća prema sumnjama te još nisu identificirali i uhvatili sve uključene. Streženička i Mauser su preko tvrtki Alpine Sport Services Inc. i Saxess Anstalt ispostavljali stotine računa za nikad obavljene poslove Hrvatskom skijaškom savezu. Tu je i izvlačenje novca preko više stranih tvrtki koje su već u ranijim slučajevima korištene za izvlačenje novca i varanje na PDV-u. To je navodno radio od 2019. godine. Kad bi stigli takvi računi u Savez, Pavlek, Raos i Eror bi ih navodno potpisivali, a knjigovotkinja Majić Hrvoj bi se pobrinula da sve izgleda čisto. Uskok vjeruje da se na Pavlekov i račun njegovih tvrtki slilo minimalno 15 od 29,5 milijuna eura, koliko su utvrdili da su ukrali. Tim novcem plaćeni su već spomenuti radovi na vili na Ibizi, skupe torbice, nakit, odjeća, plastične operacije za tri zasad nepoznate žene, putovanja po svijetu... Umjesto da od toga budu plaćene potrebe hrvatskih skijaša. I tu je najtužniji dio cijele priče.

Izbacivao ljude zbog novca

Matej Vidović i Ida Štimac, kojoj su tepali da je nova Janica, izbačeni su iz skijaške reprezentacije. Pavlek je to tad pravdao ekonomskom krizom i nedostatkom novca. Vidović si od tada sam sve financira, a Štimac više ne skija.

- Ida je dobra skijašica i na sve to je lijepo reagirala. Drago mi je da će se posvetiti akademskoj karijeri. Planirali smo proširiti reprezentaciju, a na kraju smo zbog korone morali smanjivati i plaće i reprezentaciju - pravdao je Vedran Pavlek njezino izbacivanje iz reprezentacije. Teško se ne pitati što bi danas bilo da ih 2020. Pavlek nije “odstranio” jer je procijenio da u njih treba ulagati, ali je trebalo ulagati i u novi bazen kraj vile pa je izabrao vilu.

Istražitelji vjeruju da je Pavlek svoje mjesto na vrhu lanca osiguravao davanjem honorara raznim ljudima koji ga nisu zaslužili niti su trebali dobiti novce poreznih obveznika. Još manje skijaša koji se potpuno predaju sportu. “Krao je, ali je i nama dao” princip. Naravno da će neki glasno govoriti da mu se ne može sad oduzeti sve dobro što je napravio. No je li dobro ako je na poroznim temeljima? Bi li bilo još bolje da skijašima on i njegovi suradnici nisu oteli 29 i nešto milijuna eura?