Nova linija premijera: Plenković operirao srce pa 'skinuo' 13 kg

O, nova linija? Pa da, moglo b i se i tako reći - premijer Andrej Plenković u zadnje je vrijeme vidno smršavio, a mi smo otkrili i koliko.

- Premijer je izgubio 13 kilograma - otkrio nam je izvor iz njegova bližeg okruženja.

- To se dogodilo nakon operacije srca kojoj je bio izložen - dodao je. Nova kilaža odlično mu stoji. Povremena pretilost - danak stresu i teškom poslu - bila je često komentirana u javnosti; javne su osobe tome jako izložene. U zadnje se vrijeme pak počelo pričati o naglom gubitku težine. Andrej Plenković stupio je na dužnost premijera sa 103 kilograma težine, skladno raspodijeljenih na 195 centimetara visine. Teški mandati, u kojima se nakupila hrpa problema - Agrokor, brodogradnja, Đuro Đaković, pandemija korone, Istanbulska konvencija, Rijeke pravde Zorana Milanovića, brak iz interesa s Domovinskim pokretom, inflacija – ostavili su traga na premijerovu torzu, pa je na vrhuncu dogurao do 123 kilograma.

To ga je činilo nesretnim, ali mu je dalo i poticaj za restrikcije u prehrani pa je nakon nekog vremena skinuo čak 9 kilograma i došao na 114, što je bilo više od početne 103, ali manje od rekordnih 123. Nakon što je nacija stegnula remen, to isto učinio je i on. Nismo uspjeli doznati njegovu novu težinu - nekima je i dalje pretežak, dok su brojni osjetili olakšanje nakon što je trijumfirao na lokalnim izborima - pa se može reći da su u prosjeku svi zadovoljni s njegovim mjerama. Ali, samo fizičkim. U političkom kontekstu, mnogima se ne dopada to što su njegove proračunske mjere natovile vrat debeloj guski - javni je sektor dobio goleme povišice, koje privatni ne može stići.

Premijeri se, zbog stresa i sjedilačkog posla, obično udebljaju.

- Svima se to dogodilo, koji su sjeli u premijersku stolicu. Udebljao se u premijer, ali na svu sreću, ne drastično - rekao nam je svojedobno izvor iz vlade Zorana Milanovića, dodajući da mu se to “nitko ne usudi reći”. Prvi potpredsjednik Radimir Čačić svojedobno je skinuo četrdesetak kilograma, pijući vodu i sok od rajčice. U Milanovićevoj je vladi, međutim, dobio osjetan višak kilograma. Isto to se dogodilo i Ivi Sanaderu, koji je kao premijer znatno “prešišao” stotinu kilograma. Za vrijeme aktivnog bavljenja politikom kilogrami su mučili i Matu Arlovića, Nadana Vidoševića, Antu Đapića, Ivana Jakovčića, Vladimira Šeksa, Ivicu Kirina... No, premijer Plenković je opet na pravoj liniji. Smršavio je, dobio izbore, a žderati se može oporba, mada neće, jer je i njih kupio enormnim povišicama plaća.

storyeditor/2025-06-08/PXL_050625_133874663.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL