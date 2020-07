Nova ljevica u Saboru: 'Kata šmajser' sa šest drugova

Bila je izborna noć u svibnju 2017. godine kad nam je jedan danas već bivši SDP-ovac dao sumornu prognozu za svoju stranku. Završilo je brojenje glasova na izborima u Zagrebu, a u kafiću Spunk neka druga ekipa je slavila...

<p>Ovo je sad upozorenje. Ako se ne trgnemo, mogli bismo još lošije proći na sljedećim izborima i izgubiti Zagreb. Bila je izborna noć u svibnju 2017. godine kad nam je jedan danas već bivši SDP-ovac dao sumornu prognozu za svoju stranku. Završilo je brojenje glasova na izborima u Zagrebu, a u kafiću Spunk neka druga ekipa je slavila. Platforma Zagreb je naš!, na čelu s Tomislavom Tomaševićem, osvojila je četiri od 51 mandata u skupštini. Ali i dobila mnogo mjesta u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.</p><p>Nisu tad bili ni treća snaga u Zagrebu nego tek peta. Jači od njih bio je i Milan Bandić, i SDP, i HDZ, i Nezavisna lista Sandre Švaljek. Prošlo je malo više od tri godine od te izborne noći, a SDP je na parlamentarnim izborima prvi put izgubio Zagreb. Doduše, pobijedio je HDZ, ali tri mandata, kao i SDP, u prvoj izbornoj jedinici osvojila je platforma Možemo. Ukupno imaju sedam zastupnika u Saboru. Tomašević je dobio više glasova od Davora Bernardića, Gordana Marasa i Milana Bandića zajedno. Kako su to uspjeli? U zadnje tri godine s četvero zagrebačkih zastupnika, Tomaševićem, Radom Borić te po jednim iz Za Grad i Radničke fronte koji su se rotirali, uspjeli nametnuti kao najžešća oporba Milanu Bandiću.</p><p>Njima uz bok bili su još Anka Mrak Taritaš i nezavisni Renato Petek, a SDP, koji je trebao biti najjača oporbena stranka, kopnio je. Stranke koje čine koaliciju Možemo su Radnička fronta, Zagreb je naš, Nova ljevica, Orah i Za Grad. Neće stati na Saboru. Prvi sljedeći cilj je detronizirati Milana Bandića. Drugi je kroz vidljivost u Saboru osnovati podružnice u cijeloj Hrvatskoj i biti još ozbiljnija snaga za četiri godine. Mogu li to uspjeti? Oni kažu: možemo. Mnogi u to ne vjeruju, a posebno je zanimljivo kako je reagirao jedan od simbola ultrakonzervativne Hrvatske, koji djeluje iz sjene i nije se, recimo, okušao na izborima. Vice John Batarelo objavio je fotografiju na kojoj je fotošopirao logo Možemo! u Muzemo! Poručio je da nisu odgovor na Bandića nego prikriveni marksisti, komunisti, citiramo njegove riječi 'komunisticka zmija' i revolucionari. I tu se vidi smjer napada.</p><p>Epitet komunističkih i proleterskih najviše zarađuju zbog Radničke fronte, koju vodi žena koju su i na fakultetu zvali “Kata šmajser”, Katarina Peović. Tomaševića Bandićevi ljudi već zovu stranim plaćenikom jer se Institut za političku ekologiju, u kojem radi, financira i stranim donacijama. Tomašević, ali i svi ostali, otvoreno priznaju da neće biti lako.</p><p>Cijeli tekst o damama i gospodi iz platforme Možemo pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 10. srpnja</p>