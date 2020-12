Oni koji su do ponoći stigli do željenih odredišta izvan svog mjesta prebivališta uspjeli su to napraviti bez problema, a od ponoći napuštanje županija više nije moguće bez propusnica. U utorak su se stvarale gužve na autobusnim i željezničkim kolodvorima, jer ni putnici iz javnog prijevoza nisu izuzeti od kontrola.

Od srijede prijevoznici će već na ulazu u autobus provjeravati imaju li putnici važeće propusnice, a oni koji je ne budu imali neće moći u ući. Što se tiče onih koji od ponoći putuju automobilima, na punktovima između županija čekat će ih policija i vraćati kući sve one bez propusnica. Samo u Zagrebu takvih je punktova 16.

Autoprijevoznici otkazuju već linije, jer ovaj put, za razliku od prvog ograničenja kretanja, kriteriji za dobivanje propusnice znatno su strožiji i već dosad odbijeno je 60 posto zahtjeva.

Propusnice mogu dobiti oni koji zbog posla moraju izvan županije, ali samo ako je nužan odlazak u drugu županiju, zatim pacijenti radi liječenja, medicinski djelatnici, hitne službe, novinari radi obavljanja posla, a mogu je dobiti i oni koji imaju uplaćeni hotelski aranžman.

