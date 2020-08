Nova nada: Na vidiku je još bolji lijek za nepokretnu djecu

Još jedna alternativa Spinrazi je lijek Zolgensma. Unosi se jednokratno, a učinak bi trebao biti doživotan. Mnogima Zolgensma može pomoći, ali stoji 15 milijuna kuna po oboljelom

<p>U kliničkoj studiji tvrtke Roche, u kojoj se ispituje učinkovitost lijeka Risdiplam, u Hrvatskoj se liječi 12 pacijenata sa SMA. Risdiplam je jednostavniji za uzimanje jer se pije u tekućini, dakle pacijenti ne moraju kao do sada biti hospitalizirani. </p><p>Takvom načinu liječenja nadaju se svi koji primaju Spinrazu, jer iako spasonosna i vrlo učinkovita, ima i svoje mane.</p><p>Jedna od njih je bolan postupak primanja tog lijeka. </p><p><strong>Pogledajte video: Ispovijesti roditelja o novom lijeku 'To je čudo!'</strong></p><h2>Početko iduće godine u EU, a onda i kod nas</h2><p>Prema riječima <strong>Ane Alapić</strong>, bivše predsjednice udruge Kolibrići, Agencija za hranu i lijekove SAD-a ovih dana dala je odobrenje za Risdiplam za sve tipove te se početkom iduće godine očekuje da će terapija biti odobrena i u EU, a onda i u Hrvatskoj.</p><p>Mnogima bi to moglo okončati mučni postupak primanja Spinraze.</p><h2>'Jako je bolno'</h2><p>- Spinraza se daje u kralježnicu, punkcijom se vadi pet mililitara likvora i umjesto tih pet mililitara dodaje se Spinraza. To je dosta bolno, a dolazimo dan ranije radi nalaza pa idući dan primamo lijek i jedan dan nakon lijeka ponovimo nalaze - objasnila je<strong> Ivona Matijević</strong>, mama male Tee (3), koja boluje od SMA. </p><p>I <strong>Kristina Horžić (27)</strong>, koja prima Spinrazu, priznala nam je kako jedva čeka da spasonosni lijek počne primati oralno. </p><p>- Za mene je postupak primanja Spinraze jako bolan. Ne dobiva se anestezija i nije ugodno. Još se sve može podnijeti kad vas uspiju piknuti isprva, ali kad im to pođe za rukom tek nakon nekoliko pokušaja, vjerujte mi, nije lako. Zato sanjam o ovoj puno pogodnijoj varijanti u obliku sirupa - priznala je Kristina. </p><p>Još jedna alternativa Spinrazi je genska terapija.</p><p>Radi se o lijeku Zolgensma. Lijek koristi virus kako bi u stanice pacijenta donio normalan oblik gena. Unosi se jednokratno, a učinak bi trebao biti doživotan. Mnogima potrebitima lijek Zolgensma može pomoći, ali stoji 15 milijuna kuna po oboljelom. </p><h2>Najskuplji lijek na svijetu</h2><p>Zolgensma je, osim što je najskuplji lijek na svijetu, odobren jedino u SAD-u.</p><p>Proizvođač tog lijeka je švicarski farmaceutski div Novartis. </p><p>- Zolgensma u Hrvatskoj još ne prima nitko, ali teoretski postoje četiri kandidata - rekla je Alapić. </p><p>Ipak, poznato je da svaki lijek najbolje pomaže ako se počne uzimati na vrijeme.</p><p>Nina Barišić, specijalistica pedijatrije u KBC-u Zagreb, potvrdila je da se u Hrvatskoj do kraja ove godine planira uvesti novorođenački probir ili screening, što je preduvjet za najraniju primjenu terapije kod oboljelih od spinalne mišićne atrofije.</p><p>Pravovremeno otkrivanje znači sprečavanje trajnog invaliditeta, a često i smrtnog ishoda.</p>