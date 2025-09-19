Nova nagradna: Zaigraj s nama i osvoji Toyotu Plug-In hibrid

U petak, 19. rujna 2025., krećemo s novom nagradnom igrom, pod nazivom "Igraj i osvoji novu Toyotu C-HR", u kojoj je glavna nagrada Toyota C-HR Plug-in 2.0 PHEV 5D E-CVT COOL. Plug-in hibridna tehnologija je ultimativni elektrificirani pogon. Pri svakodnevnim vožnjama Toyota C-HR PHEV ponaša se kao pravo električno vozilo i osigurava glatku vožnju samo na struju s dosegom do 66 kilometara.

Nagradna igra traje do 30. rujna 2025. i u njoj mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž, dakle svi koji pošalju ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju Oranž pretplatu i prikupe kodove iz PLUS+ članaka te ih sa svojim podacima pošalju na našu adresu.

Evo kako sudjeluju čitatelji dnevnih novina.

Svakog dana, počevši od 19. rujna, u novinama 24sata bit će objavljen kupon za nagradnu igru. Joker kuponi bit će objavljeni 29. i 30. rujna 2025. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je sakupiti 10 nagradnih kupona iz novina (8+2 joker kupona ili 9+1 joker kupon). Prikupljenih svih 10 kupona pošaljite na adresu: P.P. 760, 10 020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – "Igraj i osvoji novu Toyotu C-HR".

Evo kako sudjeluju godišnji pretplatnici 24 Oranža. Na portalu 24sata.hr do 30. rujna svaki dan na kraju posebno označenog PLUS+ članka nalazit će se po jedan kupon (kod). Joker kuponi bit će objavljen 29. i 30. rujna.

Prikupljene kodove trebate zapisati na papir. Nakon deset dana i deset prikupljenih kodova (8+2 joker kupona ili 9+1 joker kupon) trebate sve te kodove unijeti u obrazac unutar korisničkog sučelja 24 Oranža. Svakom pretplatniku će biti dodijeljen kupon "Nagradna igra", unutar kojega će se nalaziti Wufoo forma, gdje će trebati unijeti tih istih deset kodova i ostaviti svoje podatke.

Papir s deset zapisanih kodova i vašom email adresom kojom je kupljena digitalna pretplata stavite u kuvertu i pošaljite na našu adresu. Prikupljenih svih 10 kupona pošaljite na adresu: P.P. 760, 10 020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – "Igraj i osvoji novu Toyotu C-HR".

S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24 Oranž ostvarujete pravo na jednu prijavu u nagradnoj igri. Ako se nakon prebrojavanja pristiglih prijava ustanovi da je na jednu aktivnu pretplatu 24 Oranž bilo više prijava, one će biti poništene i pošiljatelj će biti diskvalificiran. Izvlačenje imena dobitnika nagradne igre je 17. listopada nakon 10 sati u prostorijama 24sata uz nazočnost tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika.

Pravila o korištenju osobnih podataka: