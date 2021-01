Kamion je taman ulazio na odmorište, a kad je skrenuo kotač mu je samo ispao i nastavio se kotrljati. Zabio se u zadnji kraj automobila koji je bio parkiran i potpuno ga razbio, ispričao nam je čitatelj s benzinske na odmorištu Novska.

Policija je potvrdila da je u četvrtak oko 11 sati kotač ispao s kamiona na sjevernoj strani odmorišta na autocesti A3 Zagreb-Lipovac i zabio se u auto.

Vozač kamiona požeških registracija kretao se autocestom iz smjera Lipovca prema Zagrebu kada mu se tijekom vožnje odvojio lijevi vanjski kotač i udario u Mercedes slavonsko-brodskih registracija koji je bio parkiran na odmaralištu.

Srećom, putnici iz automobila u to su vrijeme pili kavu i nisu bili u vozilu, pa nije bilo ozlijeđenih.

- Kamion je odmah stao sa strane i čeka se policija. Auto je tamo gdje je i bio parkiran, nema potrebe da se makne jer ne smeta drugim autima, svi mogu normalno proći - nadodao je očevidac.

Policija je potvrdila da nije bilo ozlijeđenih, već je nastala samo materijalna šteta.

Podsjetimo, na istom odmorištu je vozač kamiona u lipnju 2019. godine uletio u odmorište, brzinom od 89 km/h. Poginule su dvije djevojčice, a kasnije i djevojka (28) od teških ozljeda glave.

Na autocesti A3 između čvora Novska i Okučani jučer su se sudarila dva kamiona, a u nesreći je lakše ozlijeđen vozač koji je bio pod utjecajem alkohola. Kamioni iz Slovenije i Srbije sudarili su se oko 2.20 sati.

- Odjednom me nešto udarilo sa stražnje strane i okrenulo me u jednu stranu. Odbacilo me je na sredinu trake. Prikolica se slomila - počinje priču Sead Iljazagić vozač kamiona slovenskih registracija s više od 40 godina iskustva na cesti.

- Ovakvo nešto mi se dogodilo prvi put u životu. Vozačima je uvijek jedna noga u grobu - kaže.

Srećom, nije ozlijeđen, dok je vozač iz Srbije u nesreći ozlijedio glavu.

Sead je išao iz Slavonskog Broda prema Sloveniji. Vozač iz Srbije udario ga je niti 500 metara prije no što je trebao skrenuti na odmorište kako bi napravio pauzu, nešto prije tri sata ujutro.