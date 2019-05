Nova nesreća u Blatu na istoj cesti gdje je poginula curica...

Samo stotinjak metara od mjesta na kojem je prije osam dana preminula djevojčica (7) na koju je na pješačkom prijelazu naletio vozač BWM-a, nova nesreća u naselju Blato u Novom Zagrebu.

Automobil se na Karlovačkoj cesti zabio u ogradu blizu autobusne stanice ispred pješačkog prijelaza. Policija nam je potvrdila da je bila nesreća, ali i kako nije bilo ozlijeđenih. Nastala je samo materijalna šteta.

Podsjećamo, David K. (33) u četvrtak 23. svibnja na pješačkom prijelazu u zagrebačkom naselju Blato udario je sedmogodišnju djevojčicu koja je nakon toga preminula.

Pustili su ga da se brani sa slobode, privremeno su mu uzeli dozačku dozvolu i mora se javljati u policiju.

- Uzeo mi je dijete, uzeo mi je život cijeli. Neće to proći tako lako. Došli smo do zebre i stali. Jedan je dojurio, rekao sam: 'Čekajte, cure, vidite kako ovaj juri'. I stali smo. Slušam po zvuku i ne čujem nikoga i velim možemo. Moja kći je krenula i ovaj je dojurio. Koja je to brzina bila... Vidite da nema tragova kočenja, nema ničega - rekao je shrvani otac, Vladimir M., preminule djevojčice za HRT.

Iako je policija objavila kako je David K. u urinu nakon nesreće imao 0,34 g/kg alkohola, vađenjem krvi nije utvrđen alkohol.

- To znači da se radi o alkoholu koji već napušta tijelo kroz urin, a nema ga u krvi. Iz toga proizlazi da u trenutku nesreće uopće nije imao alkohola u krvi. Radi se o tragičnoj nesreći koja se dogodila zbog nepažnje, a to svojom optužbom tvrde i tužitelji jer mu inkriminiraju nesreću iz nehaja. Dakle nije se radilo o ekstremnoj bezobzirnosti - rekao je njegov odvjetnik Rafael Krešić za Jutarnji.

Samo dan nakon što je djevojčica nastradala na 'zebri', na toj su dionici, za koju mještani Blata dulje vrijeme upozoravaju da je kao pista i da na njoj jure, počeli postavljati 'ležeće policajce'.

Mještani Blata nakon tragične nesreće u kojoj je prestalo kucati srce malog anđela izašli su na ulicu i na mjestu gdje je stradala djevojčica blokirali su promet.

- Zar je dijete moralo stradati da bi se nešto poduzelo?! - pitaju se mještani Blata, koji stalno upozoravaju da se na toj cesti jako brzo voze, ali nitko ne reagira.

Dok ne bude prekasno...