Obavijesti

News

Komentari 0
PRIMOPREDAJA

Nova onkološka oprema za četiri hrvatske bolnice vrijedna pola milijuna eura

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Nova onkološka oprema za četiri hrvatske bolnice vrijedna pola milijuna eura
Svečano otvorenje Zavoda za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ukupna vrijednost je oko pola milijuna eura, a dio je to velikog ulaganja u onkologiju od 85 milijuna eura koje su osigurali Vlada i Ministarstvo zdravstva putem NPOO-a

Primopredaja nove onkološke opreme vrijedne oko pola milijuna eura, organizira se tijekom ovoga tjedna u četiri hrvatske bolnice - u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Zadru, a sredstva su osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Kako su izvijestili iz Ministarstva zdravstva, u ponedjeljak je bila prva u nizu primopredaja i to u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, u utorak oprema dolazi u KBC Osijek, a u srijedu su na redu KBC Split i Opća bolnica Zadar.

Ukupna vrijednost je oko pola milijuna eura, a dio je to velikog ulaganja u onkologiju od 85 milijuna eura koje su osigurali Vlada i Ministarstvo zdravstva putem NPOO-a.

''Kada se ovome pridoda postojeća oprema u KBC-u Zagreb i KBC-u Rijeka, sve bolnice obuhvaćene projektom imat će na raspolaganju najmoderniju tehnologiju za dijagnostiku i liječenje onkoloških pacijenata'', priopćili su iz resornog ministarstva.

Nova oprema uključuje motorizirane sustave za kontrolu gibanja i uređaje za kontrolu kvalitete CT simulatora, koji omogućuju veću preciznost i sigurnost postupaka, bolju kontrolu kvalitete te, u konačnici, poboljšane ishode liječenja pacijenata.

''Potpuna opremljenost još četiri bolnice motoriziranim sustavima i uređajima za CT simulatore, kao i sustavno puštanje u rad novih linearnih akceleratora, snažan je dokaz napretka u okviru najvećih ulaganja u onkološku dijagnostiku i skrb u javnom zdravstvenom sustavu. Ova povijesna ulaganja u osiguravanju najmodernije opreme i infrastrukture značajno jačaju kapacitete za pravodobno i učinkovito liječenje svih pacijenata'', kazala je resorna ministrica Irena Hrstić.

Iz Ministarstva zdravstva podsjećaju da je do sada instalirano i pušteno u rad 15 novih linearnih akceleratora koji su raspoređeni u KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Split i Opću bolnicu Zadar. Preostalih šest uređaja bit će instalirano do kraja godine u KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice.

''Do kraja 2025. godine hrvatski javni zdravstveni sustav, uz 21 novi i četiri postojeća uređaja, premašit će europski prosjek linearnih akceleratora na milijun stanovnika'', napomenuli su iz ministarstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'
VELIKA TUGA U SLOVENIJI

Bližnji Aleša u suzama: 'Bolno je. Bio je s nama pola sata prije tragedije. Hitna je sporo došla'

Muškarac osumnjičen da je do smrti tukao Aleša, pred sucem istrage je negirao zločin. Policija nastavlja s istragom...
FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'
24SATA U NOVOM MESTU

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025