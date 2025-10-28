Nova onkološka oprema za četiri hrvatske bolnice vrijedna pola milijuna eura

Primopredaja nove onkološke opreme vrijedne oko pola milijuna eura, organizira se tijekom ovoga tjedna u četiri hrvatske bolnice - u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Zadru, a sredstva su osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Kako su izvijestili iz Ministarstva zdravstva, u ponedjeljak je bila prva u nizu primopredaja i to u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, u utorak oprema dolazi u KBC Osijek, a u srijedu su na redu KBC Split i Opća bolnica Zadar.

Ukupna vrijednost je oko pola milijuna eura, a dio je to velikog ulaganja u onkologiju od 85 milijuna eura koje su osigurali Vlada i Ministarstvo zdravstva putem NPOO-a.

''Kada se ovome pridoda postojeća oprema u KBC-u Zagreb i KBC-u Rijeka, sve bolnice obuhvaćene projektom imat će na raspolaganju najmoderniju tehnologiju za dijagnostiku i liječenje onkoloških pacijenata'', priopćili su iz resornog ministarstva.

Nova oprema uključuje motorizirane sustave za kontrolu gibanja i uređaje za kontrolu kvalitete CT simulatora, koji omogućuju veću preciznost i sigurnost postupaka, bolju kontrolu kvalitete te, u konačnici, poboljšane ishode liječenja pacijenata.

''Potpuna opremljenost još četiri bolnice motoriziranim sustavima i uređajima za CT simulatore, kao i sustavno puštanje u rad novih linearnih akceleratora, snažan je dokaz napretka u okviru najvećih ulaganja u onkološku dijagnostiku i skrb u javnom zdravstvenom sustavu. Ova povijesna ulaganja u osiguravanju najmodernije opreme i infrastrukture značajno jačaju kapacitete za pravodobno i učinkovito liječenje svih pacijenata'', kazala je resorna ministrica Irena Hrstić.

Iz Ministarstva zdravstva podsjećaju da je do sada instalirano i pušteno u rad 15 novih linearnih akceleratora koji su raspoređeni u KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Split i Opću bolnicu Zadar. Preostalih šest uređaja bit će instalirano do kraja godine u KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice.

''Do kraja 2025. godine hrvatski javni zdravstveni sustav, uz 21 novi i četiri postojeća uređaja, premašit će europski prosjek linearnih akceleratora na milijun stanovnika'', napomenuli su iz ministarstva.