Nova optužnica protiv bivšeg šefa SDSS-a u Topuskom. Ćelapa terete da je ubio civila 1992.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, nakon istrage, podiglo je optužnicu protiv Dragutina Ćelapa (71) zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Optužnicom se Ćelapa tereti da je 8. ožujka 1992. godine, u mjestu Banska Selnica, tijekom oružanog sukoba hrvatskih snaga s JNA i srpskim paravojnim postrojbama, kao pripadnik paravojne postrojbe Teritorijalne obrane Vrginmost, postupao protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva. Prema navodima optužnice, pucajući iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe, s neprijateljskih položaja, na polju u mjestu Koritinja pogodio je i usmrtio civila koji je obavljao poljoprivredne radove.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci sudu je predložilo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega, mogućnosti ponavljanja kaznenog djela te radi neometanog odvijanja kaznenog postupka, s obzirom na težinu kaznenog djela i zapriječenu kaznu dugotrajnog zatvora (članak 123. stavak 1. točke 1., 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku).

Županijski sud u Zagrebu ranije je potvrdio optužnicu za ratni zločin protiv civila iz srpnja 1991. godine, prema kojoj se Ćelapa tereti da je, zajedno s još dvojicom pripadnika paravojnih formacija tzv. SAO Krajine, u mjestu Staro Selo Topusko hicima iz vatrenog oružja usmrtio 50-godišnjeg muškarca koji je upravljao traktorom.

Ćelap je uhićen početkom listopada prošle godine zbog tog kaznenog djela, a prilikom pretrage njegove kuće policija je pronašla i oduzela dva pištolja te oko 600 grama suhe biljne materije nalik na indijsku konoplju.

Policija je sredinom rujna ove godine protiv njega podnijela i kaznenu prijavu za ratni zločin iz ožujka 1992. godine, što je sada rezultiralo podizanjem nove optužnice.